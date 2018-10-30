Умерла легенда: в сети трогательно прощаются с Давидом Черкасским

Известный украинский мультипликатор Давид Черкасский умер 30 октября. Он ушел из жизни в больнице, куда был госпитализирован два месяца назад из-за инсульта.

Давид Черкасский за свою карьеру он снял множество анимационных лент, на которых выросло не одно поколение. Наиболее известными его работами являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

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Коллеги, друзья и поклонники пишут в сети искренние и душевные слова прощания с мультипликатором и благодарят за его творчество.