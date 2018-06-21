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Умерла молодая бывшая "Мисс Великобритания" Софи Градон

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Умерла Софи Градон
Умерла Софи Градон

Бывшая "Мисс Великобритания" и телезвезда Софи Градон умерла на 32 году жизни. Обстоятельства его смерти пока точно неизвестны.

Об этом пишет ВВС.

Полиция заявила, что пока нет оснований считать смерть женщины подозрительной.

"20 июня около 20:27 полиция проникла в дом под адресом Медберн, Понтеленд, где обнаружили погибшую 32-летнюю женщину. Ее смерть не сопровождалась подозрительными обстоятельствами", – заявили в полиции.

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В 2009 году Градон завоевала звание "Мисс Ньюкасл" и вскоре после этого одержала победу на конкурсе "Мисс Великобритания".

Также она была звездой популярного телешоу Love Island с аудиторией в несколько миллионов зрителей. В 2018 году Love Island удостоился награды BAFTA в категории "Лучшее реалити-шоу".

Теги: Потери LifeStyle Великобритания
Источник: 24 Канал
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