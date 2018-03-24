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Умерла первая победительница Евровидения Лиз Ассия

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Победительница Евровидения Лиз Ассия умерла
Победительница Евровидения Лиз Ассия умерла

Победительница первого песенного конкурса "Евровидение" Лиз Ассия умерла. Представительнице Швейцарии было 94 года.

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения".

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Лиз Ассия начинала карьеру как танцовщица, однако впоследствии стала певицей. В 1956 году она приняла участие в первом песенном конкуре Евровидение, который проходил в швейцарском Лугано, и победила.

Видео выступления победительницы "Евровидение-1956" Лиз Ассии на конкурсе

Впоследствии она еще дважды участвовала в "Евровидении", однажды заняв второе место.

Ліз Ассія в молодості

Лиз Ассия в молодости

Лиз Ассия была поклонницей конкурса. Она была почетным гостем в Гетеборге в 1985 году во время празднования 30-летия "Евровидение". В 2003 году она обратилась к миллионам зрителей через спутниковую линию с Кипра, желая, чтобы участники соревновались лучшим образом перед Большим финалом в Риге. В 2005 году она выступала во время приветствия.

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В 2011 году она решила вернуться на сцену конкурса песенного конкурса "Евровидение", и приняла участие в швейцарском национальном отборе, став одним из лидеров конкурса в глазах болельщиков во всей Европе. Однако Лес не выбрали представительницей от Швейцарии. На следующий год, в 2012 году, она вновь подала заявку, однако на этот раз не дошла до финала.

Лес Ассия умер 24 марта 2018 года в больнице в Цюрихе. Ей было 94 года.

Теги: LifeStyle Евровидение Потери
Источник: 24 Канал
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