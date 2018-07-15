Умерла первая жена легендарного музыканта Фрэнка Синатры Нэнси
Нэнси Барбато Синатра, первая жена знаменитого американского певца Фрэнка Синатры, умерла в 101 год.
Об этом сообщила дочь Нэнси Синатра-младший в Twitter.
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Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101. Она была благословением и светом в моей жизни. Счастливого пути, мама. Спасибо тебе за все,
– написала дочь.
Фрэнк Синатра женился на Нэнси в феврале 1939 года. В совместном браке у них родилось трое детей – Нэнси Синатра, стала известной певицей, Фрэнк Синатра-младший, который в 1988-1995 годах руководил оркестром отца, и Тина Синатра, которая работает продюсером.
Брак Нэнси и Фрэнка продлился 11 лет. Причиной развода стал роман музыканта с Эвой Гарднер. После этого Фрэнк еще трижды был женат, а Нэнси так и не удалось выйти замуж.
Ненси и Френк Синатра