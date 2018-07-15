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Умерла первая жена легендарного музыканта Фрэнка Синатры Нэнси

29 Читати новину українською
Умерла первая жена Фрэнка Синатры Нэнси
Умерла первая жена Фрэнка Синатры Нэнси / Фото из открытых источников

Нэнси Барбато Синатра, первая жена знаменитого американского певца Фрэнка Синатры, умерла в 101 год.

Об этом сообщила дочь Нэнси Синатра-младший в Twitter.

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Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101. Она была благословением и светом в моей жизни. Счастливого пути, мама. Спасибо тебе за все,
– написала дочь.

Фрэнк Синатра женился на Нэнси в феврале 1939 года. В совместном браке у них родилось трое детей – Нэнси Синатра, стала известной певицей, Фрэнк Синатра-младший, который в 1988-1995 годах руководил оркестром отца, и Тина Синатра, которая работает продюсером.

Брак Нэнси и Фрэнка продлился 11 лет. Причиной развода стал роман музыканта с Эвой Гарднер. После этого Фрэнк еще трижды был женат, а Нэнси так и не удалось выйти замуж.

ненсі сінатра і френк
Ненси и Френк Синатра

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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