05:40
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 13°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
  • пятница
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Умерла популярная актриса Корнелия Франсес: биография

45 Читати новину українською
Корнелия Франсес
Корнелия Франсес / newidea.com.au

Корнелия Франсес – легенда австралийского телевидения скончалась на 77 году жизни в Сиднее. Актриса боролась с раком мочевого пузыря.

Об этом сообщает Daily Telegraph.

Как рассказывала актриса, рак у нее обнаружили в начале 2017 года. Со временем он распространился на бедренную кость и прогрессировал.

Читайте также: Умер Алан Бин – американский астронавт, побывавший на Луне

Незадолго до смерти актрисы, ее сын опубликовал в сети фото матери, которая спит.

Фрэнсис Зюльвер родилась в 1941 году в Великобритании, где и начала свою карьеру. Однако славу актриса получила после эмиграции в Австралию.

Она прежде всего известна благодаря частым ролям в так называемых "мыльных операх" и шоу на телевидении.

В частности, она снималась в "Домой и в путь", "Сыновьях и дочерях", "Молодом врачу". Чаще всего Фрэнсис играла неприятных персонажей.

Также Фрэнсис была меценаткой. Она помогала австралийскому проекту "Орангутан", который занимается сохранением вида, находящегося на грани исчезновения.

Кроме того актриса делала значительные пожертвования организациям, которые занимаются репродуктивным здоровьем женщин.

Теги: LifeStyle Потери
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук