Умерла популярная актриса Корнелия Франсес: биография

Корнелия Франсес – легенда австралийского телевидения скончалась на 77 году жизни в Сиднее. Актриса боролась с раком мочевого пузыря.

Об этом сообщает Daily Telegraph.

Как рассказывала актриса, рак у нее обнаружили в начале 2017 года. Со временем он распространился на бедренную кость и прогрессировал.

Читайте также: Умер Алан Бин – американский астронавт, побывавший на Луне

Незадолго до смерти актрисы, ее сын опубликовал в сети фото матери, которая спит.

Фрэнсис Зюльвер родилась в 1941 году в Великобритании, где и начала свою карьеру. Однако славу актриса получила после эмиграции в Австралию.

Она прежде всего известна благодаря частым ролям в так называемых "мыльных операх" и шоу на телевидении.

В частности, она снималась в "Домой и в путь", "Сыновьях и дочерях", "Молодом врачу". Чаще всего Фрэнсис играла неприятных персонажей.

Также Фрэнсис была меценаткой. Она помогала австралийскому проекту "Орангутан", который занимается сохранением вида, находящегося на грани исчезновения.

Кроме того актриса делала значительные пожертвования организациям, которые занимаются репродуктивным здоровьем женщин.