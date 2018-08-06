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Умерла Шарлотта Рэй: что известно о знаменитой актрисе

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Умерла Шарлотта Рэй – звезда "Улицы Сезам"
Умерла Шарлотта Рэй – звезда "Улицы Сезам" / ksbw.com

Западные СМИ с грустью сообщают, что в Лос-Анджелесе скончалась голливудская актриса Шарлотта Рэй. Звезда ушла из жизни на 92 году жизни.

Веселая и жизнерадостная – такой запомнят зрители знаменитую Шарлотту Рей. В воскресенье, 5 августа, родственники нашли ее тело в частном имении в Лос-Анджелесе. Причин смерти пока не разглашают, однако в СМИ предполагают, что длительная борьба с раком могла привести к смерти звезды.

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Карьера

Родилась Шарлотта Рэй 22 апреля 1926 года в городе Милуоки, что в американском штате Висконсин. Родители актрисы, Мейер и Эстер Любоцьки, имели русско-еврейское происхождения и эмигрировали в США. Талантливая Шарлотта имела двух сестер – старшую Беверли Энн и младшую Мариам. Первая была американской оперной дивой, которая умерла еще в 1998 году. Мариам тоже выбрала творческую профессию – до сих пор она является композитором и музыкантом.

Еще в подростковом возрасте у трех сестер были творческие задатки. Поэтому родители способствовали тому, чтобы девушки развивались и реализовывали свой потенциал в различных занятиях. В частности, Шарлотта Рэй начала свою карьеру до совершеннолетия. Звезда работала на радио и была актрисой в местном театре. Именно тогда она решила, что покорит Голливуд и появится на телеэкранах.

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Шарлотта Рэй могла бы похвастаться большим творчеством. Звезда приняла участие в съемках более 80 фильмов, телепроектов и шоу. В частности, в "Улице Сезам", "Не шутите с Зоханом", "Нигде", "Рики и Флэш", "Волосах", "Милых обманщицах", "Скорой помощи" и др. Большую популярность Шарлотта Рэй получила за роль знаменитой Эдны Гаррет в ситкомах "Разные линии" (1978) и "Факты жизни" (1979).

Шоу задевало вопросы взаимоотношений родителей и детей. И люди этим наслаждались. Поэтому они были очень привязаны к госпоже Гарретт, а при встрече все хотели обнять меня,
– рассказывала о своей роли Шарлотта Рэй.

Смотрите видео фрагментов ситкома "Факты жизни" с участием Шарлотты Рэй:

 

И действительно, за 60 лет творческой деятельности Шарлотту Рэй полюбили все американские зрители. Звезда 4 раза была номинирована на кинопремии "Эмми" и "Тони", однако ни разу отличие так и не получила.

Личная жизнь

В 1951 году Шарлотта Рэй вышла замуж за композитора Джона Штрауса. У супругов родились два сынова – Эндрю и Ларри. Однако после 25 лет супружеской жизни пара заявила о разводе. Причиной этого было признание Джона Штрауса в гомосексуальности.

Человек настолько уважал актрису, что предложил ей так называемый "открытый" брак. Однако Шарлотта отказалась от этого, оставив теплые дружеские отношения с экс-мужем и его партнером.

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Болезнь

Как известно, родители, дядя и старшая сестра Шарлотты Рэй умерли от рака. Поэтому звезда регулярно обследовалась, понимая, что болезнь в их семье является наследственной. В 2010 году во время очередной консультации в госпитале актрисе диагностировали рак поджелудочной железы. 6 месяцев химиотерапии вылечили знаменитость, а медики заявили, что болезнь обнаружили на ранней стадии.

Однако уже в 2017 году рак вернулся. Шарлотта Рэй в течение года боролась с заболеванием, однако именно оно, по предположению СМИ, стало причиной смерти актрисы.

 

Талантливая и жизнерадостная, улыбчивая и трудолюбивая – такой американцы запомнят легендарную актрису Шарлотту Рей. И хотя звезда не получила наград за свое творчество, она получила гораздо больше – любовь публики и признание.

Теги: LifeStyle Кино Новости США Потери
Источник: 24 Канал
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