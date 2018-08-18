Умерла солистка рок-группы "Huntress" Джилл Джанус: что известно об артистке

Известная певица и солистка рок-группы "Huntress" Джилл Джанус умерла в возрасте 43 лет. Правоохранители подозревают, что звезда совершила самоубийство.

14 августа в штате Орегон, что в США, нашли тело певицы Джилл Джанус. Она была вокалисткой рок-группы "Huntress", а в западных СМИ ее смело называли самой красивой рок-исполнительницей.

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Правоохранители не разглашают деталей смерти певицы. В то же время музыканты рок-группы "Huntress" подозревают, что Джилл Джанус покончила жизнь самоубийством. Звезда много лет имела психические заболевания, о чем откровенно заявляла на телевидении.

Биография Джилл Джанус

Родилась Джилл Джанус 2 сентября 1975 года. С детства девушка любила петь, поэтому родители давали ей возможность развивать талант. Впоследствии хобби стало частью ее жизни и переросло в крупные проекты. Сама же артистка поражала своим талантом, а диапазон ее голоса достигал 4 октав.

Первую популярность Джилл Джанус получила, когда была вокалисткой рок-групп "The Starbreakers" и "Chelsea Girls". Однако наибольшую популярность вокалистке принесло сотрудничество с рок-группой "Huntress", которое началось в 2009 году.

Допис, поширений Huntress (@huntresskills) 13 Сер 2018 р. о 8:31 PDT

Уже в 2011 году коллектив подписал знаковый контракт с австрийским лейблом, специализирующимся на андеграундной хэви-метал-музыке – "Napalm Records". С тех пор группа получила немало возможностей в записях песен и активно добивалась успеха в шоу-бизнесе. В декабре 2011 года "Huntress" выпустили первый сингл "Eight of Swords", который вошел в дебютный альбом "Spell Eater".

Смотрите видео первого клипа "Huntress" – "Eight of Swords":

За время работы в "Huntress" Джилл Джанус приняла участие в записях трех студийных альбомов – "Spell Eater" (2012), "Starbound Beast" (2013) и "Static" (2015). Рок-коллектив путешествовал всеми штатами США с громкими концертами и участвовал в популярных фестивалях.

Но немалый успех группы сопровождался неожиданными заявлениями. В 2015 году Джилл Джанус заявила, что коллектив прекращает свою деятельность, однако она не исчезнет из мира шоу-бизнеса. Музыканты сразу же опровергли резонансную информацию, отметив, что у артистки нервный срыв.

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В СМИ связали заявление Джилл Джанус с поставленным ей диагнозом. Врачи после обследования сообщили звезде, что она заболела раком.

В процессе написания и записи третьего альбома я почувствовала, что внутри меня растет что-то ужасное... Я стала сильно кровоточить. Тогда я сходила на процедуры и мой врач обнаружил рак матки на ранней стадии. Мне придется пройти гистерэктомию... Я знаю, что выживу. Я переживала гораздо худшее,

– написала в соцсети Джилл Джанус.

И действительно, болезнь артистка преодолела, однако психические болезни от этого обострились. Сама же Джилл Джанус признавалась, что еще в подростковом возрасте консультировалась с психологом. Тогда ей диагностировали биполярное расстройство. Вероятно, именно эта болезнь стала причиной внезапной смерти певицы.

Допис, поширений Jill Janus (@jjhuntress) 21 Бер 2018 р. о 2:22 PDT

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Что касается личной жизни, Джилл Джанус до 43 лет так и не вышла замуж. В СМИ говорили, что она имела роман с гитаристом Huntress Блейком Милом. Однако музыканты ни разу не подтвердили и не опровергли этого.

"Ужасная мысль о том, что я никогда больше ее не увижу, вызывает у меня просто убийственные эмоции. Надеюсь, ты найдешь покой, который не смогла найти на этой планете", – написал Блейк Мил после смерти певицы.