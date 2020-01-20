Погибла Соломия Островская – биография известной львовянки и владелицы клиники Genesis

25-летняя Соломия Островская погибла в ДТП, которое произошло вечером 19 января в Житомирской области. Она была родом со Львова и основала в этом городе клинику эстетической медицины Genesis. Краткую биографию Островской – читайте в материале 24 канала.

Как погибла Соломия Островская?

25-летняя девушка погибла в ДТП по дороге в Киев. Ее автомобиль Nissan Juke столкнулся с грузовиком на трассе Киев – Чоп вблизи села Каменка на Житомирщине.

Основное: В ДТП погибла Соломия Островская – владелица львовской клиники Genesis

По предварительным данным полиции, именно Островская выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовиком "Volvo". Девушка погибла на месте.



Автомобиль Соломии Островской вблизи места ДТП на Житомирщине / фото Варта 1

Биография Соломии Островской

Образование и карьера

Соломия Островская училась в классической гимназии при ЛНУ имени Ивана Франко. Она была активной школьницей и спикером ученического самоуправления.

Высшее образование девушка получила во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете международных отношений. Также училась в Варшавском университете в Польше.



Островская окончила ЛНУ имени Ивана Франко / фото из фейсбука Solomia Ostrovska

25-летняя Соломия работала в Департаменте внутренней и информационной политики Львовской ОГА. Впоследствии она основала проекты WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.

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Также девушка занималась благотворительностью, организовывала проекты, которые помогали детям-сиротам и бездомным.

Основание клиники Genesis

Девушка стала известной во Львове после основания в 2018 году клиники эстетической медицины Genesis Esthetic Clinic.

"Genesis" – клиника нового поколения, новых технологий и возможностей. Клиника собрала в своем арсенале более 30 единиц новейшего оборудования, которые помогают врачам дерматологам-косметологам в решении проблем любой сложности,

– рассказывала Соломия Островская в интервью "РИА Украина".

Одним из рекламных лиц клиники стала известная украинская телеведущая Ольга Фреймут.



Соломия Островская с Ольгой и Юлией Фреймут

К слову, Ольга Фремут одной из первых отреагировала на гибель Островской. В своем инстаграме ведущая выразила слова соболезнования родным Соломии.

"Ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальная, чтобы быть правдой", – написала Фреймут.



Фреймут відрегувала на гибель Островской / скриншот

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Островская – в ТОП-50 успешных женщин Львовщины

В 2018 году клиника Genesis Соломии Островской победила в номинации "Открытие года" по версии журнала RiaUkraine.



Соломия Островская и основательницы журнала RiaUkraine

Уже в 2019 году Соломия попала в ТОП-50 успешных женщин Львовщины.

Сегодня роль женщины во всех сферах увеличивается: бизнес, политика, медиа, искусство. Я горда быть среди ТОП-50 самых успешных,

– отмечала Островская.



Соломия Островская во время награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины"

Жизнь и путешествия

Соломия Островская вела довольно светский образ жизни. Девушка посещала различные культурные и развлекательные мероприятия. Фотографии с них 25-летняя Соломия публиковала в своих соцсетях.

Также девушка много путешествовала. В своем инстаграме она публиковала фотографии с отдыха в Австрии, Германии, Египте, ОАЭ, на Мальдивах и тому подобное.