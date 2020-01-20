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      Погибла Соломия Островская – биография известной львовянки и владелицы клиники Genesis

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      25-летняя Соломия Островская погибла в ДТП, которое произошло вечером 19 января в Житомирской области. Она была родом со Львова и основала в этом городе клинику эстетической медицины Genesis. Краткую биографию Островской – читайте в материале 24 канала.

      Как погибла Соломия Островская?

      25-летняя девушка погибла в ДТП по дороге в Киев. Ее автомобиль Nissan Juke столкнулся с грузовиком на трассе Киев – Чоп вблизи села Каменка на Житомирщине.

      Основное: В ДТП погибла Соломия Островская – владелица львовской клиники Genesis

      По предварительным данным полиции, именно Островская выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовиком "Volvo". Девушка погибла на месте.


      Автомобиль Соломии Островской вблизи места ДТП на Житомирщине / фото Варта 1

      Биография Соломии Островской

      Образование и карьера

      Соломия Островская училась в классической гимназии при ЛНУ имени Ивана Франко. Она была активной школьницей и спикером ученического самоуправления.

      Высшее образование девушка получила во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете международных отношений. Также училась в Варшавском университете в Польше.


      Островская окончила ЛНУ имени Ивана Франко / фото из фейсбука Solomia Ostrovska

      25-летняя Соломия работала в Департаменте внутренней и информационной политики Львовской ОГА. Впоследствии она основала проекты WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.

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      Также девушка занималась благотворительностью, организовывала проекты, которые помогали детям-сиротам и бездомным.

      Основание клиники Genesis

      Девушка стала известной во Львове после основания в 2018 году клиники эстетической медицины Genesis Esthetic Clinic.

      "Genesis" – клиника нового поколения, новых технологий и возможностей. Клиника собрала в своем арсенале более 30 единиц новейшего оборудования, которые помогают врачам дерматологам-косметологам в решении проблем любой сложности,
      – рассказывала Соломия Островская в интервью "РИА Украина".

      Одним из рекламных лиц клиники стала известная украинская телеведущая Ольга Фреймут.


      Соломия Островская с Ольгой и Юлией Фреймут

      К слову, Ольга Фремут одной из первых отреагировала на гибель Островской. В своем инстаграме ведущая выразила слова соболезнования родным Соломии.

      "Ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальная, чтобы быть правдой", – написала Фреймут.


      Фреймут відрегувала на гибель Островской / скриншот

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      Островская – в ТОП-50 успешных женщин Львовщины

      В 2018 году клиника Genesis Соломии Островской победила в номинации "Открытие года" по версии журнала RiaUkraine.


      Соломия Островская и основательницы журнала RiaUkraine

      Уже в 2019 году Соломия попала в ТОП-50 успешных женщин Львовщины.

      Сегодня роль женщины во всех сферах увеличивается: бизнес, политика, медиа, искусство. Я горда быть среди ТОП-50 самых успешных,
      – отмечала Островская.


      Соломия Островская во время награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины"

      Жизнь и путешествия

      Соломия Островская вела довольно светский образ жизни. Девушка посещала различные культурные и развлекательные мероприятия. Фотографии с них 25-летняя Соломия публиковала в своих соцсетях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Щорічний генеральний партнер відкриття літнього сезону Kavalier Club - Genesis дякує за Вашу високу активність на нашому стенді, чекаємо зустрічі з Вами в Genesis Esthetic Clinic _____ Особлива подяка Kavalier Boutique Hotel за щорічну співпрацю в створенні активної площадки взаємодій та за відзнаку! _____ Event: Kavalier Beach Club Movie Organizer: @kavalier_lviv General Partner: @genesisestheticclinic _____ #Genesis_Event #GenesisEstheticClinic genesis-clinic.com.ua

      Допис, поширений Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

       

       

       

      Также девушка много путешествовала. В своем инстаграме она публиковала фотографии с отдыха в Австрии, Германии, Египте, ОАЭ, на Мальдивах и тому подобное.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Livigno morning #skitime #wintertime

      Допис, поширений Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      مرحبا

      Допис, поширений Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Публикации Ольга Фреймут Аварии и ДТП Новости Львова Жертвы
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