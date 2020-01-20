В ДТП погибла Соломия Островская – владелица львовской клиники Genesis

В страшном ДТП погибла 25-летняя Соломия Островская – основательница львовской клиники эстетической медицины Genesis. Авария произошла вечером 19 января возле села Каменка на Житомирщине.

Детали аварии

Полиция Житомирской области сообщает, что 25-летняя львовянка ехала в направлении Киева за рулем автомобиля Nissan Juke.

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По предварительным данным, девушка выехала на встречную полосу и там столкнулась с грузовиком "Volvo", которым управлял 30-летний житель Закарпатской области. В результате аварии она погибла на месте происшествия.



Авто Соломии Островской после ДТП на Житомирщине / фото: Варта 1



Полиция не называет имени погибшей. Однако из соцсетей стало известно, что жертвой аварии является владелица клиники Genesis Соломия Островская. Она возвращалась в Киев после отдыха в австрийских Альпах.

Что известно о Соломие Островской?25-летняя львовянка, основательница и главный менеджер клиники Genesis Esthetic Clinic. В 2019 году получила награду на премии ТОП-50 успешных женщин Львовщины.



Согласно информации на ее фейсбук-странице, она также основала и руководила проектами WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.



Высшее образование Островская получила на факультете международных отношений во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Реакция знаменитостей на гибель Островской

Одной из первых на смерть Соломии Островской отреагировала украинская ведущая Ольга Фреймут. Они были подругами.

"Ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальная, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии", – написала Фреймут.

Журнал RiaUkraine, который внес Островскую в список самых успешных женщин Львовщины, также выразил соболезнования ее родным и близким.

Друзья и знакомые Соломии Островской также публикуют в соцсетях воспоминания о ней и выражают соболезнования ее родным.