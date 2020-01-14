Умерла украинка, которую работодатель бросил на улице с инсультом в Польше

На Львовщине умерла украинка Оксана Харченко, которую после перенесенного инсульта польский работодатель бросил на произвол судьбы на уличной скамейке. В момент наступления смерти женщина находилась у родителей.

"Туда (к родителям) я отвез ее после многих месяцев очень тяжелой реабилитации. В целом ее состояние было хорошее, однако она так и не смогла двигаться самостоятельно", – сообщил в фейсбуке бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества "Польша – Украина" Витольд Горовский.

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Дипломат уточнил, что 2 недели назад связывался с сестрой Харченко. Та сказала, что Оксана продолжает находиться в родительском доме.

Что известно об инциденте с украинкой и работодателем в Польше

Украинка Оксана Харченко нелегально работала в польском городе Сьрода-Велькопольска и проживала на территории предприятия. Ранее у нее была легальная работа у этого же работодателя и он обещал украинке новое официальное трудоустройство.

В феврале 2018 года у украинки произошел внезапный инсульт и ее парализовало. Но вместо помощи работодатель отвез женщину в соседний город, где просто оставил на автобусной остановке на скамейке.

Прохожие приняли Харченко за пьяницу и вызвали полицию. После того, как выяснили, что женщина нуждается в неотложной помощи, ее забрали в больницу МВД Польши в Познани.



Оксана Харченко в больнице после инсульта / Фото "Факты"

После того, как скандал получил резонанс, работодатель обязался оплатить лечение украинки.

Впоследствии полиция Польши открыла против бизнесмена дело: ему выдвинули 9 обвинений. Восемь из них связаны с тем, что предприниматель не зарегистрировал в системе социального страхования страны 8 иностранных работников. Бизнесмену грозит до 3 лет заключения.