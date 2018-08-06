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Умерла звезда "Улицы Сезам" Шарлотта Рэй

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Умерла Шарлотта Рей
Умерла Шарлотта Рей

В США умерла голливудская актриса Шарлотта Рэй, сыгравшая одну из ролей "Улицы Сезам". Ко времени смерти звезде было 92 года.

Об этом сообщили представители Fox News в соцсети.

92-летняя Шарлотта Рэй умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье, 5 августа. Тело актрисы обнаружили ее родственники. Пока не разглашают причин смерти знаменитости.

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В СМИ предполагают, что Шарлотта Рэй могла умереть от болезни. Известно, что в апреле 2017 года медики диагностировали у актрисы рак костей. Ранее звезда уже поборола этот недуг: в 2010 году Шарлотта вылечила онкозаболевание поджелудочной железы.

 

За время своей актерской карьеры Шарлотта Рэй снялась в более 80 фильмах и телепроектах. В частности, ей достались роли в "Улице Сезам", "Не шутите с Зоханом", "Нигде", "Рики и Флэш", "Волосах", "Милых обманщицах", "Скорой помощи" и др. Также Шарлотта Рэй озвучила персонажей в мультфильмах "101 далматинец" и "Том и Джерри".

Большую славу актрисе принесли роли в ситкоме "Разные ходы" и "Факты из жизни". За роль в последнем она была номинирована на престижную премию "Эмми".

Смотрите отрывки видео с Шарлоттой Рей:

 

Теги: Потери Кино LifeStyle
Источник: 24 Канал
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