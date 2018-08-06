Умерла звезда "Улицы Сезам" Шарлотта Рэй

В США умерла голливудская актриса Шарлотта Рэй, сыгравшая одну из ролей "Улицы Сезам". Ко времени смерти звезде было 92 года.

Об этом сообщили представители Fox News в соцсети.

92-летняя Шарлотта Рэй умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье, 5 августа. Тело актрисы обнаружили ее родственники. Пока не разглашают причин смерти знаменитости.

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В СМИ предполагают, что Шарлотта Рэй могла умереть от болезни. Известно, что в апреле 2017 года медики диагностировали у актрисы рак костей. Ранее звезда уже поборола этот недуг: в 2010 году Шарлотта вылечила онкозаболевание поджелудочной железы.

BREAKING: Charlotte Rae, 'The Facts of Life' and 'Diff'rent Strokes' star, dead at 92 https://t.co/4PF0WM77OM — Fox News (@FoxNews) 6 серпня 2018 р.

За время своей актерской карьеры Шарлотта Рэй снялась в более 80 фильмах и телепроектах. В частности, ей достались роли в "Улице Сезам", "Не шутите с Зоханом", "Нигде", "Рики и Флэш", "Волосах", "Милых обманщицах", "Скорой помощи" и др. Также Шарлотта Рэй озвучила персонажей в мультфильмах "101 далматинец" и "Том и Джерри".

Большую славу актрисе принесли роли в ситкоме "Разные ходы" и "Факты из жизни". За роль в последнем она была номинирована на престижную премию "Эмми".

Смотрите отрывки видео с Шарлоттой Рей: