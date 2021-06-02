Это случилось в учебном заведении, которое расположено в Саратском районе. О трагедии сообщили 1 июня, хоть это и произошло неделей ранее.
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Больше о вспышке в интернате
- Каков возраст умерших и заболевших – неизвестно.
- После того как это случилось Одесский лабораторный центр провел вирусологическое исследование.
- Проверили всех заболевших, а также контактных лиц.
- В двух случаях обнаружили метапневмовирус.
- Еще у 9 – парагрипп третьего типа.
- Среди людей, которые контактировали с больными, также зафиксировали 2 случая COVID-19.
- Сейчас за всеми контактными лицами следят медики.
- В частности, речь идет о воспитанниках интерната, а также его работниках.
- Также провели дезинфекцию во всех помещениях заведения.
- Это необходимо, чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания.