Это случилось в учебном заведении, которое расположено в Саратском районе. О трагедии сообщили 1 июня, хоть это и произошло неделей ранее.

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Больше о вспышке в интернате

  • Каков возраст умерших и заболевших – неизвестно.
  • После того как это случилось Одесский лабораторный центр провел вирусологическое исследование.
  • Проверили всех заболевших, а также контактных лиц.
  • В двух случаях обнаружили метапневмовирус.
  • Еще у 9 – парагрипп третьего типа.
  • Среди людей, которые контактировали с больными, также зафиксировали 2 случая COVID-19.
  • Сейчас за всеми контактными лицами следят медики.
  • В частности, речь идет о воспитанниках интерната, а также его работниках.
  • Также провели дезинфекцию во всех помещениях заведения.
  • Это необходимо, чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания.