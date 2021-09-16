Умирает озеро с черепахами: жители Днепра бьют тревогу

Пруд в Соборном районе Днепра, который когда-то был наполнен черепахами и рыбой, начал превращаться в болото. Водоем в жилом массиве "Победа-6" покрылся белой пленкой.

А живые создания, которые там когда-то жили, уже давно перестали появляться. Поэтому местные предполагают, что все они вымерли. Об этом 15 сентября рассказала местная жительница Ольга Новикова.

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Вода в пруду не циркулирует

Пользователь Никита Заблудовский в комментариях к этому сообщению попытался объяснить, почему так произошло. По его словам, этот пруд является бывшим гранитным котлованом глубиной 11 метров. Вода туда когда-то попадала из дождей и источников.

Однако еще в годы СССР, во время строительства жилого комплекса, все источники там уничтожили. Их якобы засыпали отходами строительства во время "облагораживания".

Сейчас единственным источником "пополнения" водоема является сточная труба на улице Яснополянской. Соответственно, там нет да и не может быть никакой циркуляции воды.



Днепровский пруд, где когда-то жили черепахи / Фото Ольги Новиковой

Когда-то пытались очистить

Gorod.dp.ua сообщал, что перед местными выборами 2012 года этот пруд пытались очистить. Туда пригнали много техники, которая полностью срубила всю растительность. А берег там покрыли подробленным гранитом. Всего тогда на это выделяли 500 гривен из бюджета.

Однако местные жители в финале оказались недовольными. По их мнению все выглядело слишком "лысым". Поэтому отмечали, что зря просили чиновников. Мол, лучше бы сами на субботниках убирали. Также в воду пытались запустить карпов. Однако большинство из них сразу выловили местные "рыбаки", а остальные – умерли. А вот насчет черепах, то вообще неизвестно, когда их там видели в последний раз.

До и после "уборки" пруда в 2012 году / Фото gorod.dp.ua