"Умная" колонка записала частную беседу и отправила запись посторонним

Неприятный инцидент произошел в США – "умная" колонка Echo с ассистентом Alexa записала частную беседу супругов и отправила коллеге мужа.

Об этом пишет The Verge.

После этого, коллега связался с парой и сообщил, что их устройство взломали, потому что он получил запись беседы, в котором супруги обсуждали паркетный пол.

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Представитель Amazon подтвердил, что этот инцидент имел место, однако там подчеркнули, что это была случайность, а не шпионаж за пользователями.

"Echo проснулся из-за слов в фоновом разговоре, что звучит как Alexa. Потом следующая беседа была услышана как запрос "отправить сообщение". В этот момент Alexa сказала вслух "Кому?". А фоновая беседа супругов была интерпретирована как имя в списке контактов клиентов. Затем Alexa спросила вслух: "[контактное имя], правильно?" и интерпретировала фоновую беседу как "правильно". Эта последовательность событий очень маловероятна, но мы оцениваем варианты, чтобы сделать этот случай еще менее вероятным", – пояснили в Amazon.

Многие владельцы Alexa подтверждают, что иногда ассистент действительно включается при фоновых разговорах.

Что такое "умная колонка" Echo?

Это устройство понимает голосовые команды и умеет не только воспроизводить музыку, но и отвечать на вопросы, работать как будильник и многое другое. Голосовой интерфейс позволяет составлять списки дел. Ответы на заданные голосом вопросы Amazon Echo распознает, разыскивает в Википедии или других сетевых энциклопедиях, а потом озвучивает.