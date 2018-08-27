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Умные часы Samsung Gear S3 рекордно подешевели

667 Читати новину українською
Samsung Gear S3 рекордно подешевел
Samsung Gear S3 рекордно подешевел / pcmag.com

Недавно компания Samsung представила умные часы Galaxy Watch. Сейчас новинка уже поступила в продажу в США. Поэтому старая линейка умных часов Samsung Gear S3 подешевела.

Об этом сообщает ixbt.com.

В частности, модели Samsung Gear S3 Classic и Gear S3 Frontier можно приобрести за 270 долларов (7200 гривен). Это рекордно низкая цена для этой модели.

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А модель Gear Sport можно приобрести за 250 долларов (6700 гривен). Правда, скидка не распространяется на модели, оснащенные модулем LTE.

Как известно, Samsung Gear S3 Classic и Gear S3 Frontier получили элегантный внешний вид, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также емкий аккумулятор. Дисплей покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass SR +. При этом Gear S3 Frontier имеет микрофон и наушник, что позволяет отвечать на звонки.

Gear Sport получил спортивный дизайн, он тоже имеет защиту от воды и пыли, его можно погружать на глубину до 50 м. Также он получил Super AMOLED и поддерживает функцию NFC.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Samsung
Источник: 24 Канал
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