Умные часы Samsung Gear S3 рекордно подешевели

Недавно компания Samsung представила умные часы Galaxy Watch. Сейчас новинка уже поступила в продажу в США. Поэтому старая линейка умных часов Samsung Gear S3 подешевела.

Об этом сообщает ixbt.com.



В частности, модели Samsung Gear S3 Classic и Gear S3 Frontier можно приобрести за 270 долларов (7200 гривен). Это рекордно низкая цена для этой модели.

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А модель Gear Sport можно приобрести за 250 долларов (6700 гривен). Правда, скидка не распространяется на модели, оснащенные модулем LTE.



Как известно, Samsung Gear S3 Classic и Gear S3 Frontier получили элегантный внешний вид, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также емкий аккумулятор. Дисплей покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass SR +. При этом Gear S3 Frontier имеет микрофон и наушник, что позволяет отвечать на звонки.



Gear Sport получил спортивный дизайн, он тоже имеет защиту от воды и пыли, его можно погружать на глубину до 50 м. Также он получил Super AMOLED и поддерживает функцию NFC.

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