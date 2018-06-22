Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
В Министерстве инфраструктуры Украины презентовали Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года – Drive Ukraine 2030. Задачи, прописанные в документе – достаточно амбициозные и оптимистичные: создать в Украине такую транспортную и инфраструктурную сферу, которая выведет нас в один ряд с мировыми лидерами.
В Министерстве констатировали, что в настоящее время Украина пребывает в неутешительной реальности:
- 95% дорог – разбитые, 90% дорог не ремонтировались последние 30 лет;
- смертность на дорогах самая высокая в Европе;
- средний возраст локомотивов – более 40 лет;
- уровень износа грузовых и пассажирских вагонов – более 85%;
- только 3-4% населения Украины использует авиационный транспорт;
- 3% потенциала рек используется;
- логистическая стоимость транспортировки товаров на 40% выше, чем в странах ЕС;
- средний возраст автобусов малого класса (маршрутки) 8-10 лет, крупногабаритных автобусов 15-18 лет и больше.
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И для того, чтобы ситуацию кардинально изменить, нужны амбициозные планы и "большая инфраструктурная революция", убежден министр инфраструктуры Владимир Омелян. Поэтому слоган стратегии – "создание новой реальности, а не ремонт старой".
Стратегическая цель
Интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. Так же инфраструктура соединит Украину изнутри и обеспечит ее полную интеграцию с европейской и мировой транспортной системами.
"Мы хотим не только отремонтировать 16 из 19 существующих аэропортов, а открыть более 30 новых. Это – новые экономические возможности для регионов, новые дороги и мосты, новый городской транспорт, развитие туризма и социально-экономический расцвет деревень, городков, Украины в целом. И таких проектов мы заложили в Стратегию немало", – говорится в Drive Ukraine 2030.
Что конкретно будет создано и построено – в Стратегии тоже прописали.
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Автодорожная отрасль
Стратегия предусматривает строительство в Украине 10-ти автобанов, построенных по принципу концессионных дорог. Причем строительство первой концессионной дороги может начаться в 2019 году. Первое направление Киев – Белая Церковь.
С целью межрегиональной транспортной интеграции, а также интеграции Востока Украины в европейское направление, приоритетным указали строительство автобанов из Сум, Харькова, Днепра, Луганска и Донецка в направлении стран ЕС. Благодаря чему 10 часов – будет среднее время пересечения Украины с юга на север и с востока на запад. При этом прописали показатели по безопасности движения: 0 – детская смертность на автодорогах, уменьшение травматизма на дорогах на 90%. Чтобы их достичь, выделят 35 миллиардов гривен из Дорожного фонда на безопасность.
В пассажирских перевозках планируют полностью отказаться от "маршруток" – и заменить их комфортабельными неолайнерами. А весь общественный транспорт будет на 100% электрическим.
В Украине планируют строить автобаны
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Авиационная отрасль
В Стратегии запланировали до конца 2030 года иметь 50 работающих аэропортов. 1 час – будет среднее время, которое занимает дорога до аэропорта из любой точки Украины. При этом 50% украинцев будут активно пользоваться услугами авиаперевозчиков. Чтобы этого достичь – будет генерироваться пассажиропоток региональными аэропортами (сейчас 98% пассажиропотока приходится на 7 аэропортов).
Доля low-cost сегмента в авиаперевозках составит от 50%.
При этом пассажиропоток аэропорта "Борисполь" составит 36 миллионов пассажиров в год – Стратегией предусмотрено 6 объединенных терминалов и реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы.
Пассажиропоток аэропорта "Львов" – 3,5 миллиона пассажиров в год.
Расширится география полетов – до 350 направлений для полетов из всех аэропортов Украины.
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Железнодорожная отрасль
На железной дороге будет свободная конкуренция: инфраструктура и железнодорожное полотно будет принадлежать государству, а подвижной состав, локомотивы – как в государственной, так и в частной собственности. Соответствующий законопроект был разработан в Министерстве инфраструктуры и внесен в парламент.
Предусмотрено совместное производство подвижного состава на основе сотрудничества "Укрзализныци" с Крюковским вагоностроительным заводом и мировыми компаниями: General Electric, Bombardier, Greenbrier.
При условии успешного сотрудничества до 2030 года можно заменить 100% локомотивов и обновить вагонный парк на 100%. Соответствующий контракт между "Укрзализныцей" и General Electric уже подписан.
Средняя скорость железной дороги будет 150 км/час. На сообщении Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Харьков, Киев – Днепр должна быть заменена колея на колею европейского стандарта.
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Эти шаги дадут возможность вывести Укрзализныцю в топ-5 железных дорог мира по финансовым показателям.
Ко всему – Украина может серьезно заявить о себе как участник проекта Нового шелкового пути, для чего нужен прозрачный и эффективный механизм оформления таможенных грузов, качественная система железнодорожных и автомобильных магистралей.
Украина сможет стать частью Нового шелкового пути
Морская и речная отрасль
Будет создано морское "единое окно" во всех украинских портах – информационная система, что даст возможность упорядоченно собирать и анализировать данные о судах. Также Стратегия предусматривает: устранение коррупционной составляющей, низкие тарифы, комфортную логистику. Доля груза, который будут обслуживать украинские порты, в черноморском бассейне – 30%.
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При этом планируют активно использовать реки: 50 млн тонн в год – перевозки грузов по Днепру и другим рекам.
Hyperloop в Украине
Стратегия предусматривает, что по территории Украины могут пройти 5 из 11 глобальных веток сверхскоростного наземного транспорта Hyperloop, из которых три прочерчены через Киев:
- первая соединит Китай, Европу и Канаду;
- вторая – Азию, Ближний Восток, Европу и Северную Африку;
- третья – Испанию и Китай.
Из Днепра и Кривого Рога таким транспортным средством можно будет добраться до Индии, а из Харькова, Донецка или Одессы – в Америку.
В Мининфраструктуры нацелены на строительство Hyperloop
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Smart-roads и другие технологии
Стратегия предусматривает строительство интеллектуальных дорог для движения беспилотного транспорта, создание системы контроля трафика (с использованием Big Data). Также – создание Smart-road: пилотная дорога, которая генерирует электроэнергию.
До 2030 года в Украине заработает единый билет – для всех видов транспорта.
Еще больше об амбициозных планах Министерства инфраструктуры можно посмотреть на его сайте. Звучат и выглядят они красиво. Как это все будет внедряться – представляется слабо. По словам министра Омеляна, Drive Ukraine-2030 он вместе с командой "выстрадал". Но – правительство одобрило Стратегию. Конечно, планы писать – не то же самое, что их выполнять. Но будем верить в успех.