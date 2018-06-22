Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года

В Министерстве инфраструктуры Украины презентовали Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года – Drive Ukraine 2030. Задачи, прописанные в документе – достаточно амбициозные и оптимистичные: создать в Украине такую транспортную и инфраструктурную сферу, которая выведет нас в один ряд с мировыми лидерами.

В Министерстве констатировали, что в настоящее время Украина пребывает в неутешительной реальности:

95% дорог – разбитые, 90% дорог не ремонтировались последние 30 лет;

смертность на дорогах самая высокая в Европе;

средний возраст локомотивов – более 40 лет;

уровень износа грузовых и пассажирских вагонов – более 85%;

только 3-4% населения Украины использует авиационный транспорт;

3% потенциала рек используется;

логистическая стоимость транспортировки товаров на 40% выше, чем в странах ЕС;

средний возраст автобусов малого класса (маршрутки) 8-10 лет, крупногабаритных автобусов 15-18 лет и больше.

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И для того, чтобы ситуацию кардинально изменить, нужны амбициозные планы и "большая инфраструктурная революция", убежден министр инфраструктуры Владимир Омелян. Поэтому слоган стратегии – "создание новой реальности, а не ремонт старой".

Стратегическая цель

Интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. Так же инфраструктура соединит Украину изнутри и обеспечит ее полную интеграцию с европейской и мировой транспортной системами.

"Мы хотим не только отремонтировать 16 из 19 существующих аэропортов, а открыть более 30 новых. Это – новые экономические возможности для регионов, новые дороги и мосты, новый городской транспорт, развитие туризма и социально-экономический расцвет деревень, городков, Украины в целом. И таких проектов мы заложили в Стратегию немало", – говорится в Drive Ukraine 2030.

Что конкретно будет создано и построено – в Стратегии тоже прописали.

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Автодорожная отрасль

Стратегия предусматривает строительство в Украине 10-ти автобанов, построенных по принципу концессионных дорог. Причем строительство первой концессионной дороги может начаться в 2019 году. Первое направление Киев – Белая Церковь.

С целью межрегиональной транспортной интеграции, а также интеграции Востока Украины в европейское направление, приоритетным указали строительство автобанов из Сум, Харькова, Днепра, Луганска и Донецка в направлении стран ЕС. Благодаря чему 10 часов – будет среднее время пересечения Украины с юга на север и с востока на запад. При этом прописали показатели по безопасности движения: 0 – детская смертность на автодорогах, уменьшение травматизма на дорогах на 90%. Чтобы их достичь, выделят 35 миллиардов гривен из Дорожного фонда на безопасность.

В пассажирских перевозках планируют полностью отказаться от "маршруток" – и заменить их комфортабельными неолайнерами. А весь общественный транспорт будет на 100% электрическим.



В Украине планируют строить автобаны

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Авиационная отрасль

В Стратегии запланировали до конца 2030 года иметь 50 работающих аэропортов. 1 час – будет среднее время, которое занимает дорога до аэропорта из любой точки Украины. При этом 50% украинцев будут активно пользоваться услугами авиаперевозчиков. Чтобы этого достичь – будет генерироваться пассажиропоток региональными аэропортами (сейчас 98% пассажиропотока приходится на 7 аэропортов).

Доля low-cost сегмента в авиаперевозках составит от 50%.

При этом пассажиропоток аэропорта "Борисполь" составит 36 миллионов пассажиров в год – Стратегией предусмотрено 6 объединенных терминалов и реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы.

Пассажиропоток аэропорта "Львов" – 3,5 миллиона пассажиров в год.

Расширится география полетов – до 350 направлений для полетов из всех аэропортов Украины.

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Железнодорожная отрасль

На железной дороге будет свободная конкуренция: инфраструктура и железнодорожное полотно будет принадлежать государству, а подвижной состав, локомотивы – как в государственной, так и в частной собственности. Соответствующий законопроект был разработан в Министерстве инфраструктуры и внесен в парламент.

Предусмотрено совместное производство подвижного состава на основе сотрудничества "Укрзализныци" с Крюковским вагоностроительным заводом и мировыми компаниями: General Electric, Bombardier, Greenbrier.

При условии успешного сотрудничества до 2030 года можно заменить 100% локомотивов и обновить вагонный парк на 100%. Соответствующий контракт между "Укрзализныцей" и General Electric уже подписан.

Средняя скорость железной дороги будет 150 км/час. На сообщении Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Харьков, Киев – Днепр должна быть заменена колея на колею европейского стандарта.

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Эти шаги дадут возможность вывести Укрзализныцю в топ-5 железных дорог мира по финансовым показателям.

Ко всему – Украина может серьезно заявить о себе как участник проекта Нового шелкового пути, для чего нужен прозрачный и эффективный механизм оформления таможенных грузов, качественная система железнодорожных и автомобильных магистралей.



Украина сможет стать частью Нового шелкового пути

Морская и речная отрасль

Будет создано морское "единое окно" во всех украинских портах – информационная система, что даст возможность упорядоченно собирать и анализировать данные о судах. Также Стратегия предусматривает: устранение коррупционной составляющей, низкие тарифы, комфортную логистику. Доля груза, который будут обслуживать украинские порты, в черноморском бассейне – 30%.

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При этом планируют активно использовать реки: 50 млн тонн в год – перевозки грузов по Днепру и другим рекам.

Hyperloop в Украине

Стратегия предусматривает, что по территории Украины могут пройти 5 из 11 глобальных веток сверхскоростного наземного транспорта Hyperloop, из которых три прочерчены через Киев:

первая соединит Китай, Европу и Канаду;

вторая – Азию, Ближний Восток, Европу и Северную Африку;

третья – Испанию и Китай.

Из Днепра и Кривого Рога таким транспортным средством можно будет добраться до Индии, а из Харькова, Донецка или Одессы – в Америку.



В Мининфраструктуры нацелены на строительство Hyperloop

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Smart-roads и другие технологии

Стратегия предусматривает строительство интеллектуальных дорог для движения беспилотного транспорта, создание системы контроля трафика (с использованием Big Data). Также – создание Smart-road: пилотная дорога, которая генерирует электроэнергию.

До 2030 года в Украине заработает единый билет – для всех видов транспорта.

Еще больше об амбициозных планах Министерства инфраструктуры можно посмотреть на его сайте. Звучат и выглядят они красиво. Как это все будет внедряться – представляется слабо. По словам министра Омеляна, Drive Ukraine-2030 он вместе с командой "выстрадал". Но – правительство одобрило Стратегию. Конечно, планы писать – не то же самое, что их выполнять. Но будем верить в успех.