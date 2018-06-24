19:10
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
19°C 10°C
  • понедельник
    21°C 11°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Умный коврик для мышки от Xiaomi имеет очень полезную функцию

148 Читати новину українською
Коврик Smart Mouse Pad
Коврик Smart Mouse Pad / mi.ua

Дочерний бренд китайской корпорации Xiaomi – MiJia разработала очень оригинальный гаджет Smart Mouse Pad. На первый взгляд это обычный коврик для мышки, но на самом деле он имеет полезную функцию.

Об этом говорится на сайте mi.ua.

Так, инженеры оснастили Smart Mouse Pad модулем беспроводной зарядки, который работает по стандарту Qi BPP.

Читайте также: Android-смартфон вместо чехла для iPhone: разработчики представили сумасшедшую новинку

Поэтому если смартфон поддерживает этот стандарт беспроводной зарядки, то его можно поставить рядом с модулем, и устройство будет заряжаться, тем временем пользователь может дальше заниматься своими делами на компьютере.

Smart Mouse Pad
Коврик стоит чуть больше 1300 гривен

Кроме того, коврик имеет RGB-подсветку, которая поддерживает около 16,8 миллионов цветов.

Smart Mouse Pad изготовлен из высокотемпературного полиуретана TPU, что обеспечивает отличное скольжение компьютерной мыши по его поверхности.

В Украине умный коврик от Xiaomi можно купить за 1 376 гривен.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
сегодня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 171
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
сегодня, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 904
Некоторые продукты за год подорожали вдвое: впечатляющие цифры
сегодня, 13:02 Некоторые продукты за год подорожали вдвое: впечатляющие цифры
521
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сегодня, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 3839
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сегодня, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 467
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук