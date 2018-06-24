Умный коврик для мышки от Xiaomi имеет очень полезную функцию

Дочерний бренд китайской корпорации Xiaomi – MiJia разработала очень оригинальный гаджет Smart Mouse Pad. На первый взгляд это обычный коврик для мышки, но на самом деле он имеет полезную функцию.

Об этом говорится на сайте mi.ua.

Так, инженеры оснастили Smart Mouse Pad модулем беспроводной зарядки, который работает по стандарту Qi BPP.

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Поэтому если смартфон поддерживает этот стандарт беспроводной зарядки, то его можно поставить рядом с модулем, и устройство будет заряжаться, тем временем пользователь может дальше заниматься своими делами на компьютере.



Коврик стоит чуть больше 1300 гривен

Кроме того, коврик имеет RGB-подсветку, которая поддерживает около 16,8 миллионов цветов.

Smart Mouse Pad изготовлен из высокотемпературного полиуретана TPU, что обеспечивает отличное скольжение компьютерной мыши по его поверхности.

В Украине умный коврик от Xiaomi можно купить за 1 376 гривен.

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