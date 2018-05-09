Умный телевизор от Xiaomi рекордно подешевел

50-дюймовая модель Mi TV 4A, новой серии в линейке умных телевизоров компании Xiaomi (smart TV), подешевела на 200 юаней (около 31 доллара или 800 гривен).

Как пишет издание prostotech.com это стало рекордным падением цены этого телевизора.

Эту скидку предоставили во время специального мероприятия "День матери".

Таким образом, с дополнительной скидкой 50-дюймовая модель стоит 1 999 юаней (8 тысяч гривен).

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Что касается характеристик, то Xiaomi Mi TV 4А на 50 дюймов оснащен ультра узкой рамкой вокруг экрана 4K UHD, что имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей и частоту обновления 60 Гц, с поддержкой HDR10 + HLG.

Телевизор оснащен стереодинамиками, которые обеспечивают отличный звук, ведь поддерживают поддерживают Dolby Audio и dtsHD. Эта модель имеет 3 порта HDMI, два USB-порта, AV-вход, Ethernet-порт и разъем S/PDIF. Телевизор поддерживает Bluetooth 4.2 LE для подключения гарнитуры.

Mi TV 4A работает на 4-ядерном процессоре Amlogic L962 с частотой 1,5 ГГц в сочетании с графическим процессором Mali-450. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Телевизор имеет интерфейс на основе искусственного интеллекта PatchWall от Xiaomi.