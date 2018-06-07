Умный вентилятор от Xiaomi поможет пережить жару

Китайская компания Xiaomi представила очередную и очень актуальную в этот период новинку – напольный вентилятор Mijia DC. Устройством можно управлять с помощью смартфона.

Об этом пишет keddr.com.

Xiaomi Mijia DC оснащен 7-лопастной конструкцией, которая обеспечивает равномерный воздушный поток.

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Управлять Mijia DC можно с помощью программы Mi Home. В смартфоне можно настроить угол поворота (есть четыре режима – 30/60/90/120 градусов), включить режим имитации ветра и тому подобное.

Управлять вентилятором можно и с помощью смарт-колонок, но пока эта возможность доступна только китайским пользователям.

Вентилятор Mijia DC поступит в продажу 8 июня. Его можно будет приобрести за 50 долларов (это около 1300 гривен).

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