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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Умрут миллионы: врач рассказала о новой страшной пандемии

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Вирус может забрать 100 миллионов жизней
Вирус может забрать 100 миллионов жизней / fakty.ictv.ua

Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что жителям планеты грозит новая смертельная пандемия.

Об этом сообщила известный врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей станице в Facebook.

Пандемии могут вызвать лихорадка Ласса, вирус Марбург, болезнь Зика и "болезнь Икс" – неизвестный еще вирус, который может стать таким же смертоносным, как "испанка", которая в начале ХХ века унесла от 50 до 100 млн человек.

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Одной из причин возникновения нового смертоносного вируса является и то, что возбудитель будет передаваться от животных людям. Так как преодоление межвидового барьера – теперь тренд эволюции и адаптации микроорганизмов.

Вызванные таким образом заболевания у людей чрезвычайно опасныи смертоносны – Эбола, птичий грипп, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, вирус Нипах,
– отметила Голубовская.

via GIPHY

В частности, во время эпидемии болезни Эбола в Западной Африке погибли более 400 медицинских работников и пятеро исследователей молекулярной генетики вируса.

"Память о трагических событиях времен "испанского гриппа" сохранилась не только у профессионалов, но и всего человечества", – добавила она.

Что такое испанский грипп или испанка? Это самая большая по смертности пандемия гриппа за всю историю человечества. Пандемия началась в последние месяцы Первой мировой войны. В течение 18 месяцев в 1918-1919 годах от испанки умерли приблизительно 50-100 млн человек (2,6-5,2% населения Земли). Зараженными были около 400 млн человек, а это более 20% населения планеты на то время.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина ВОЗ эпидемия Вирус Эбола Вирус Зика Инфекция
Источник: 24 Канал
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