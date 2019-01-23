Умственные способности человека зависят от жиров в тканях мозга: исследование

Сколковские ученые из института науки и технологий и биологи Германии определили, что нехватка жиров в тканях мозга может привести к нарушениям умственной деятельности.

Итоги исследования опубликовали в научном журнале Molecular Biology and Evolution.

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Биологи проанализировали 669 образцов тканей 32 видов млекопитающих – приматов, грызунов и летучих мышей. Выяснилось, что концентрация жиров в клетках коры головного мозга у людей в два раза выше, чем у других видов.

Умственные способности людей лучше, чем у других млекопитающих из-за большего количества жиров в мозге

"Количество липидов не связано с особой диетой или стрессом", – отметили ученые. Они предполагают, что когнитивные способности человека связаны именно с количеством жиров. У других видов жиров меньше, а умственная деятельность не такая интенсивная.

Это подтверждает и тот факт, что нарушение концентрации липидов в мозге наблюдается у людей, страдающих от болезней Альцгеймера, Паркинсона и некоторых форм эпилепсии.

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