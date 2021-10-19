Сейчас дело расследуется по статье об умышленном убийстве. Но нужно отметить, что это может вскоре измениться.
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Как могут изменить квалификацию
Правоохранители обнаружили тело 44-летнего мужчины без следов насильственной смерти. Однако все же начали собирать вещественные доказательства и устанавливать обстоятельства.
Квалификацию дела могут изменить, когда экспертиза установит причину смерти. Вероятно, в таком случае в производстве сделают примечание "естественная смерть".
Что пока известно
Тело Павлова-младшего нашли примерно в половине 5 вечера. Об этом сообщил его друг, который пришел навестить товарища. Он был обеспокоен тем, что друг сначала плохо себя чувствовал, а потом перестал отвечать на звонки.
После того, как об этом стало известно, в сети начали писать, что умерший был алкоголиком. Однако его друг категорически это отрицал в общении с журналистами.
Основное о смерти Константина Павлова
- Мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова обнаружили в селе Вольное Днепропетровской области15 августа.
- Он лежал на крыльце собственного дома, а рядом было ружье.
- Правоохранители сразу открыли производство по статье об умышленном убийстве. Однако начали рассматривать и другие версии. В частности, доведение до самоубийства.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что держит это дело на "личном контроле".
- Похороны Константина Павлова состоялся 19 августа.
- 6 сентября в МВД сказали, что причиной самоубийства мог быть аудит бюджета города. В нем якобы обнаружили много нарушений.