"Умышленное убийство": смерть брата мэра Кривого Рога Павлова начали расследовать

19 октября 2021 , 13:35
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Прокуратура Днепропетровской области

Правоохранители 19 октября начали расследовать смерть Андрея Павлова – брата умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его друг днем ранее.

Сейчас дело расследуется по статье об умышленном убийстве. Но нужно отметить, что это может вскоре измениться.

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Как могут изменить квалификацию

Правоохранители обнаружили тело 44-летнего мужчины без следов насильственной смерти. Однако все же начали собирать вещественные доказательства и устанавливать обстоятельства.

Квалификацию дела могут изменить, когда экспертиза установит причину смерти. Вероятно, в таком случае в производстве сделают примечание "естественная смерть".

Что пока известно

Тело Павлова-младшего нашли примерно в 16.30. Об этом сообщил его друг, который пришел навестить товарища. Он был обеспокоен тем, что друг сначала плохо себя чувствовал, а потом перестал отвечать на звонки.

После того, как об этом стало известно, в сети начали писать, что умерший был алкоголиком. Однако его друг категорически это отрицал в общении с журналистами.

Основное о смерти Константина Павлова

  • Мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова обнаружили в селе Вольное Днепропетровской области 15 августа.
  • Он лежал на крыльце собственного дома, а рядом было ружье.
  • Правоохранители сразу открыли производство по статье об умышленном убийстве. Однако начали рассматривать и другие версии. В частности, доведение до самоубийства.
  • Президент Владимир Зеленский сказал, что держит это дело на "личном контроле".
  • Похороны Константина Павлова состоялись 19 августа.
  • 6 сентября в МВД сказали, что причиной самоубийства мог быть аудит бюджета города. В нем якобы обнаружили много нарушений.
Автор: Олександр Марчак