"Умышленное убийство": смерть брата мэра Кривого Рога Павлова начали расследовать

Правоохранители 19 октября начали расследовать смерть Андрея Павлова – брата умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его друг днем ранее.

Сейчас дело расследуется по статье об умышленном убийстве. Но нужно отметить, что это может вскоре измениться.

К теме Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

Как могут изменить квалификацию

Правоохранители обнаружили тело 44-летнего мужчины без следов насильственной смерти. Однако все же начали собирать вещественные доказательства и устанавливать обстоятельства.

Квалификацию дела могут изменить, когда экспертиза установит причину смерти. Вероятно, в таком случае в производстве сделают примечание "естественная смерть".

Что пока известно

Тело Павлова-младшего нашли примерно в 16.30. Об этом сообщил его друг, который пришел навестить товарища. Он был обеспокоен тем, что друг сначала плохо себя чувствовал, а потом перестал отвечать на звонки.

После того, как об этом стало известно, в сети начали писать, что умерший был алкоголиком. Однако его друг категорически это отрицал в общении с журналистами.

Основное о смерти Константина Павлова