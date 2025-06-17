В городе планируют провести международный форум "Unbroken Justice". Он продлится два дня, передает 24 Канал.

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Что известно об открытии Центра ментального здоровья и какие мероприятия состоятся

В первый день, 23 июня, во Львовском горсовете состоится публичный разговор "Справедливость и время". Участие в ней примут британский профессор права, писатель Филипп Сэндс и французский психоаналитик Беатрис Пацалидис-Гофманн.

История возникновения понятий "геноцид" и "преступления против человечности" ведет нас во Львов – к его университету, где между 1915 и 1925 годами учились Герш Лаутерпахт и Рафаэль Лемкин. Сегодня эти преступления звучат из новостей ежедневно – как и название Львова. Поэтому именно поэтому является таким символическим, что сегодня это мероприятие проходит во Львове, в рамках годовщины со дня рождения Рафала Лемкина,

– говорит Сэндс.

Во второй день форума, 24 июня, состоятся сразу два важных события.

Прежде всего запланировано открытие Центра ментального здоровья Святого Льва Великого – первого в Украине специализированного пространства для людей, которые пережили плен, пытки и моральную травму.

Каждую неделю домой возвращаются украинцы, которые прошли через плен, пытки и нечеловеческие испытания. И наша задача – не просто встретить их как героев, а создать условия, где они смогут восстановить себя. Центр, который мы открываем во Львове, – это о заботе, профессиональную помощь и человеческое достоинство. Каждый, кто вернулся, должен знать: мы его ждали, мы готовы поддержать, мы рядом,

– отмечает городской голова Львова Андрей Садовый.

Кроме этого, на территории нового Центра состоятся панельные дискуссии. Они будут посвящены психологической помощи жертвам пыток, ответственности за преступления против человечности и геноцид, созданию трибунала для Путина и устойчивости общин.

Афиша международного форума "Unbroken Justice" / фото предоставлено 24 Каналу

Участие в панельных дискуссиях, в частности, примут: нейрохирург Генри Марш, заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге, профессор конституционного права и глобальной политики здоровья в Georgetown University Law Center Мишель Гудвин.

"Сегодня моральная травма должна стать центральным фокусом осмысления и поиска путей ее заживления. Центр будет разрабатывать и внедрять новые модели, протоколы лечения моральной травмы, психотерапевтические интервенции, связанные с развитием нейронаук. Совместно с нашими иностранными коллегами мы работали над изучением и пониманием моральной травмы, поэтому продолжаем вместе преодолевать этот вызов", – рассказывает врач-психиатр и руководитель направления ментального здоровья Центра UNBROKEN Олег Березюк.

Также дискуссии посетят украинцы, которые пережили плен и пытки. Например, правозащитник и офицер ВСУ Максим Буткевич, который пробыл в российской неволе 2 года и 4 месяца.