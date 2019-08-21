Уничтоженную мозаику на магазине во Львове застройщик пообещал восстановить за свой счет

Во Львове застройщик, который разрушил древнюю мозаику во время реконструкции здания магазина, обещает восстановить ее за свой счет.

Соответствующее письмо от владельца "Риэл-Эстейт Групп" – компании, которая занимается строительством магазина "Океан" на улице Владимира Великого во Львове – обнародовал мэр Львова Андрей Садовый в своем Facebook.

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Кроме восстановления мозаики за собственные деньги, застройщик также обещает передать городу помещение площадью 1000 квадратных метров для открытия в нем детской школы художественного и музыкального направления.

В комментариях к посту львовяне советуют сначала исследовать, насколько востребованным является открытие музыкально-художественной школы в этом районе, прежде, чем соглашаться на предложение застройщика.

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Что стоит знать о скандале относительно уничтожения мозаики во Львове? В середине июля во время перестройки магазина "Океан" во Львове представители застройщика ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп" разрушили известную мозаику на фасаде здания, несмотря на обещание застройщика сохранить ее.

Рисунок в форме геометрических рыб и волн на фасаде магазина в 1982 году создали по эскизам известного львовского художника Владимира Патыка.

Сравните, как выглядел фасад здания до и после разрушения:

Ранее в мэрии Львова пообещали оштрафовать застройщика за несоблюдение обещания на 45 прожиточных минимумов – а это штраф в размере 90 315 гривен.

Удастся ли восстановить мозаику? После уничтожения 80% мозаики удалось собрать, чтобы реставраторы могли попробовать ее восстановить.

Сын создателя мозаики, художник Остап Патык, говорит, что отреставрировать такую кропотливую работу реально, но это будет очень дорого.

По его словам, такая реставрация может обойтись примерно в 80-100 тысяч долларов и может занять 2-3 месяца, информирует Zaxid.net.



Мозаику, которую удалось спасти, отсортировали / Фото: varianty.lviv.ua