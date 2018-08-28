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Уничтожены данные детектора лжи: директор ГБР не хочет рассматривать кандидатов в руководители

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что не будет рассматривать представление на назначение 27 кандидатов на руководящие должности. Все потому, что внешняя конкурсная комиссия не предоставила результаты прохождения полиграфа кандидатами.

Он пояснил, что внешняя конкурсная комиссия уничтожила материалы прохождения полиграфа кандидатами, материалы не были предоставлены, а без них невозможно назначить людей на должности.

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Директор ГБР также заверил, что вернул комиссии материалы в отношении кандидатов.

"Неназначение руководителей не станет препятствием для запуска ГБР", – заявил при этом Труба, добавив, что принял решение о назначение ряда исполняющих обязанности руководителей.

Глава ГБР рассказал, что 18 июля внешняя конкурсная комиссия объявила победителей конкурса на занятие 27 руководящих должностей и "на этом же заседании приняла противоправное решение об уничтожении результатов полиграфа".

Я трижды обращался к комиссии с просьбой предоставить мне результаты полиграфа или акт об уничтожении результатов – мне отказали,
– заверил Труба.

Он обратил внимание на то, что директор ГБР не имеет права назначать кандидатов, предложенных комиссией, без результатов полиграфа, поэтому он вернул документы в отношении кандидатов внешней комиссии.

А еще причина в запятнанной репутации победителей. С 27 к восьми есть вопросы. Как выяснили журналисты, их подозревают в коррупции, знакомствах с сепаратистами и даже в государственной измене. С такими, спустя месяц после объявления результатов Труба решил, что работать не готов.

Например, Марьяну Гайовскую-Ковбасюк внутренняя комиссия не отобрала на низшую должность в ГБР. Однако внешняя комиссия готова была ее назначить руководительницей отдела по работе с общественностью и СМИ.

Внутренняя комиссия, состоящая из представителей общественности и руководства ГБР выбирала должностных лиц низшего ранга. А вот к внешней входили представители Верховной Рады, правительства, Президента Украины. Интересно, что список с потенциальными победителями от внешней комиссии появился раньше, чем его официально объявили. Председатель комиссии Роман Майданик возразил, что победители были известны заранее.

Ориентировочный список победителей опубликовал Сергей Лещенко. По его словам, влиятельные политики роздерибанили руководящие должности. Ведь ГБР как раз отвечает за расследование преступлений, к которым причастны топ-чиновники.

Произошло худшее, что могло произойти, это политизация новосозданного правоохранительного органа. Приватизация практически монопольная в руках человека, который так и не смог реформировать Министерство внутренних дел. По моей информации, все было срежиссировано. Комиссия выполняла формальную роль, утверждала тех, кого за них определил Аваков и Администрация Президента,
– сказал народный депутат Сергей Лещенко.

"Это продолжение политических игр в рамках "БПП" и распределением "Народного фронта", когда представители одной силы преобладают по сравнению с представителями других сил. Представители условной группы "Пашинского-Турчинова" – это 2 представители 27. Все остальные распределены между группой Авакова, а также Порошенко", –  заверил член внутренней конкурсной комиссии ГБР Александр Леменов.

Напомним, самого Романа Трубу называют человеком "Народного фронта".

Автор: Анна Калюжная, Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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