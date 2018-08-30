Унификация тарифов на порожняк не решает проблем с перевозкой на железной дороге

Предложенная Министерством инфраструктуры унификация тарифов на пустые вагоны не решит проблем с перевозками на железной дороге.

Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе Украины, передает корреспондент Минпрома.

Он отметил, что для цементной отрасли существуют две ключевые проблемы с перевозками грузов по железной дороге.

"Первая проблема – это наличие и состояние вагонов. Основные вагоны для нас это цементовозы, которые на 98% изношены и в планах "Укрзализныци" строительства цементовозов нет. И вторая ключевая проблема – увеличение срока оборачиваемости вагонов, который сейчас превышает 12 суток. Унификация тарифов на перевозку пустых вагонов не решит ни одной из этих проблем", – подчеркнул Р.Скильский.

По подсчетам ассоциации "Укрцемент", унификация тарифов на пустые вагоны приведет к подорожанию стоимости перевозок для цементной отрасли на 28% при перевозке на короткие дистанции и на 32% – на длинные при использовании вагонов "Укрзализныци". При использовании вагонов частного парка рост расходов составит 47% и 52% соответственно.

"Это приведет, на наш взгляд, к попыткам перейти на автомобильный транспорт на коротких расстояниях, а на длинных расстояниях производители цемента просто перестанут работать, поскольку у нас регионализация цементного бизнеса достаточно высокая. Цементные заводы есть почти во всех регионах Украины, и это приведет к уменьшению конкуренции и, соответственно, к росту цен", – подчеркнул Р.Скильский.

Вместе с тем исполнительный директор "Укрцемента" предложил свой вариант решения проблем с перевозками на железной дороге.

"Мы допускаем, что возможно есть смысл привлекать частную тягу к перевозкам по железной дороге. Другая проблема – ремонт вагонов, который увеличивает срок их эксплуатации. Мы понимаем, что в УЗ нет возможности обеспечить цементную отрасль достаточным количеством цементовозов, и мы готовы за свой счет ремонтировать вагоны на условиях долгосрочной аренды с учетом инвестиций в такой ремонт в стоимость аренды", – сказал он.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьеру-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ним услугами, относительно унификации тарифной политики на перевозки пустых вагонов".

По их мнению, предложенная унификация тарифов на пустые вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном выражении на 5,3 млрд грн в год.