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Уникальная чашка от Xiaomi может подогреваться от зарядки

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Чашка Xiaomi VH
Чашка Xiaomi VH / prostotech.com

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную чашку, которую можно подогревать при помощи беспроводной зарядки Qi. Разработчики уверяют, что чашка Xiaomi VH является абсолютно безопасной: при нагревании в напиток не просачиваются никакие вредные вещества.

Об этом пишет prostotech.com.

Суббренд Xiaomi – VH, который и создал чашку, специализируется исключительно на производстве только зарядных устройств. Например, в этом году были представлены подобные устройства для Samsung S8, iPhone X, Xiaomi Mi Mix 2S и других смартфонов.

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При этом приготовить что-то в этой чашке не получится. Максимальная температура, при которой можно разогреть жидкость в чашке, составляет 55 градусов.

Предварительная стоимость чашки в Украине должна составлять 1050 гривен.

Xiaomi VH

Разработчики уверяют, что чашка абсолютно безопасна

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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