Уникальная чашка от Xiaomi может подогреваться от зарядки

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную чашку, которую можно подогревать при помощи беспроводной зарядки Qi. Разработчики уверяют, что чашка Xiaomi VH является абсолютно безопасной: при нагревании в напиток не просачиваются никакие вредные вещества.

Об этом пишет prostotech.com.

Суббренд Xiaomi – VH, который и создал чашку, специализируется исключительно на производстве только зарядных устройств. Например, в этом году были представлены подобные устройства для Samsung S8, iPhone X, Xiaomi Mi Mix 2S и других смартфонов.

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При этом приготовить что-то в этой чашке не получится. Максимальная температура, при которой можно разогреть жидкость в чашке, составляет 55 градусов.

Предварительная стоимость чашки в Украине должна составлять 1050 гривен.

Разработчики уверяют, что чашка абсолютно безопасна

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