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Уникальная компьютерная игра поможет лечить алкоголизм

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Компьютерная игра поможет лечить алкоголизм
Компьютерная игра поможет лечить алкоголизм / promedical.com.ua

Специалисты разработали игру, которая может помочь людям избавиться от такого серьезного заболевания как алкогольная зависимость.

Такую игру разработали исследователи из Южнокорейского университета Чуна, пишет "Страна здоровья".

На сегодня нет ни одного надежного средства лечения алкоголизма, который бы гарантировал, что человек больше не вернется к этой пагубной привычке.

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Поэтому ученые решили создать компьютерную игру, которая поможет вылечить алкогольную зависимость и некоторые психические расстройства, в частности, клаустрофобией.

 

В игре суть метода отражена в применении приема затухания условной реакции, ассоциации, которые влияют в мозге по переживаний, начинают угасать – то есть пациент проходит три уровня и избавляется от алкогольной зависимости.

Первый уровень создан для расслабления обстановки. Он помогает избавиться от навязчивых мыслей (от желания выпить).

Второй уровень – человеку предлагают тренировать силу воли. Игрок видит виртуальный бар, где пьют люди, и ему предлагают сделать то же самое.

Третий уровень – человек видит информацию о пагубном влиянии алкоголя на организм. Так формируется отвращение к спитрного и нежелание пить в дальнейшем.

Сейчас ученые провели тестирование игры на 12-ти добровольцах, страдающих от алкоголизма. В результате – у них исчезло постоянное желание хотеть выпить, они смогли научиться контролировать свою тягу к спиртному.

Что такое алкоголизм?
Это характерная психофизическая зависимость от алкоголя, основой которой является его наличие в обменных процессах человеческого организма, которая развивается в результате хронического злоупотребления алкогольными напитками. Негативно влияет на здоровье, труд и благосостояние людей.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Техно Здоровье Лечение Алкоголь
Источник: 24 Канал
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