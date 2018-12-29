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      "Уникальная машина": старый ЛАЗ за 6 тысяч долларов будет обслуживать аэропорт Николаева

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      В аэропорту Николаева работает старенький ЛАЗ: аэродром его недавно приобрел за 6 тысяч долларов
      В аэропорту Николаева работает старенький ЛАЗ: аэродром его недавно приобрел за 6 тысяч долларов / Скриншот из видео

      Николаевский международный аэропорт, подчиняющийся Николаевскому облсовету, приобрел старый автобус ЛАЗ-695 "Львов" для собственных нужд. Стоимость транспортного средства составляет 6 тысяч долларов.

      Об этом рассказал исполняющий обязанности директора аэропорта Федор Барна, пишет местный ресурс "НикВести".

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      Как подчеркнул он, "это уникальная машина".

      "Я его купил буквально недавно за 6 тысяч долларов, с НДС. Он нам еще послужит. Здесь, внутри салона – достаточно неплохо, комфортно", – отметил руководитель аэропорта.

      Также Барна сообщил, что именно этот автобус осуществлял трансфер людей, которые 26 октября стали пассажирами первого авиарейса из Киева в Николаев.

      Добавим, что 21 декабря депутаты Николаевского городского совета проголосовали за утверждение бюджета города на 2019 год. В смете, в частности, предусмотрено 20 миллионов гривен на развитие коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт".

      Международный аэропорт Николаева купил старенький ЛАЗ за 6 тысяч долларов: смотрите видео

      Напомним, первый авиарейс из Николаева в Киев, который должен был состояться 22 декабря, отменили из-за низкого спроса на билеты. Между тем 26 декабря рейс из столицы приземлился в аэропорту Николаева – самолет Boeing 737-300, который принадлежит авиакомпании Dream Wind.

      Что известно об автобусе ЛАЗ-695 "Львов"? Это советский и украинский городской высокопольный автобус среднего класса, который был произведен на Львовском автобусном заводе. Машину регулярно модернизировали, а выпускали ее с 1956-го по 2008 годы. Такое длительное производство автобуса на одном заводе является своего рода уникальным рекордом.

      Теги: Новости Украины Деньги Новости Николаева авиация
      Источник: 24 Канал
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