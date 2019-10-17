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      Уникальная выставка постеров открылась в Харькове: яркие фото и видео

      Фактор безопасности 6 Читати новину українською

      В Художественном музее Харькова на днях открылась выставка социального постера. В экспозиции представили лучшие работы художников-участников конкура Art of Security "Искусство безопасности".

      Громкие лозунги и яркие аллегории – новый взгляд на актуальные проблемы безопасности. С полотен плакатов звучат призывы быть бдительными и принимать активное участие в процессах, происходящих в обществе. Ведь формирование сознательного отношения к угрозам – залог общественной безопасности.

      К слову: Как выиграть главный приз – путешествие в НАТО: радиомарафона при участии дипломатов Альянса

      "Знаете, за ежедневными проблемами ты забываешь, что не все так красиво у нас вокруг и что есть очень много опасностей. И особенно очень интересно, что нам эти работы присылали студенты и молодежь, которые имеют возможность потом выставить эти работы на профессиональной выставке – это очень хороший потенциал. Ведь именно благодаря таким процессам молодые дизайнеры превращаются в экспертов мирового уровня", – рассказал соорганизатор выставки Сергей Прокопенко.

      виставка постерів Выставка постеров в Харькове

      харків постери нато

      Выставка состоялась при поддержке Центра информации и документации НАТО

      Собрать серию плакатов, которые будут мотивировать людей занимать активную жизненную позицию и гражданскую самоорганизацию, удалось при поддержке Центра информации и документации НАТО. В экспозиции представлены лучшие работы художников, принявших участие в конкурсе Art of Security "Искусство безопасности". Это мероприятие ранее также организовывал Североатлантический альянс.

      Этой осенью мы запустили несколько проектов, связанных с искусством. Один из них – в Харькове. Это проект "Искусство безопасности", который мы проводим совместно с нашими партнерами. И уже сегодня открывается выставка в Харьковском художественном музее,
      – вспомнила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

      В Альянсе уверены, что такие проекты предоставляют широкий простор украинцам для самовыражения. Позволяют с помощью творческих средств отреагировать на процессы, происходящие в Украине, поднять уровень осведомленности общества о Нато и о проблемах, решение которых перед собой ставит эта организация.

      постери харікв нато

      Дизайнеры продемонстрировать свой взгляд на проблемы безопасности

      "Публичная дипломатия, это невероятно важный и полезный инструмент. И не только для того, чтобы повышать общественную осведомленность о НАТО. Это также способ установить взаимное доверие, слушать друг друга. И мы убеждены, что это фундамент для развития более прочных связей и взаимопонимания", – подчеркнула Барбора Маронкова.

      Конкурс социального плаката Art of Security по инициативе НАТО организовали еще в июне. На протяжении трех месяцев молодые художники и дизайнеры могли продемонстрировать свой взгляд на проблемы безопасности. Работы в рамках конкурса можно было представить в трех различных категориях. Это "Искусство безопасности" – площадка для социальных дискуссий по актуальным ценностей, "Безопасность будущего" и обсуждение влияния технологий, а также "Безопасность личности", что является неотъемлемой частью стратегического развития человечества.

      В течение последних месяцев участники подавали постеры в open call как молодежь в Украине видит безопасность во время евроатлантической интеграции Украины. Около 130 работ было представлено и результатом этого создалась выставка, которую вы сейчас видите в Харьковском художественном музее. Много работы было сделано и что интересно такую выставку можно было сделать при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине, представительница которого Центра Барбора Маронкова сегодня посетила Харьков,
      – рассказал организатор выставки.

      Мероприятие объединило художников со всех уголков Украины. Победители и участники конкурса получили ценные подарки от Центра информации и документации НАТО и организаторов мероприятия. Главный приз – путешествие в Брюссель. Именно там расположена штаб-квартира Североатлантического альянса. Конкуренция была огромной. На суд жюри поступило более 130 работ молодых дизайнеров и художников. Главными критериями отбора стали яркость, оригинальность и злободневность.

      Награды победителям лично вручал директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова. Главный приз получила студентка Харьковской государственной академии искусств Ярослава Бирюкова. Девушка создала оригинальный плакат, посвященный проблемам кибербезопасности.

      Вручение награды победительницы конкурса Ярославе Бирюковой

      "Как вы можете увидеть – это дуршлаг. И он символизирует нашу украинскую кибербезопасность на данный момент, к сожалению. Как вы видите, здесь он имеет много дыр, через которые мы теряем нашу информацию и любой может ею распорядиться. Поэтому мы должны обратить на это внимание", – пояснила победительница конкурса Ярослава Бирюкова.

      Тема информационной безопасности для художницы личная. Девушка утверждает – украинское киберпространство не защищено. Поэтому размещенные в открытом доступе данные могут стать целью хакеров. Кроме того, угрозы, исходящие из киберпространства, создают вызовы национальной безопасности.

      "Потому что было много ситуаций, когда именно так я теряла информацию и хочу обратить внимание молодежи на то, что не нужно какую-то личную информацию выкладывать в сети, потому что это не надежно", – подчеркнула Бирюкова.


      Ярослава Бирюкова

      Создать социальный плакат – это шанс для молодежи продемонстрировать не только свое творческое видение, но и активную гражданскую позицию. Поскольку тема безопасности в условиях евроатлантических трансформаций является важным компонентом общественной жизни Украины.

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      Теги: Исскусство Фактор безопасности НАТО Новости культуры Новости Харькова Кибербезопасность
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