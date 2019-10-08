Уникальное приложение для людей с инвалидностью появится в Украине

Активисты проверили несколько городов Украины на удобство для маломобильных групп населения. А в декабре 2019 года комфортные места можно будет найти на онлайн-карте в мобильном приложении.

Активисты сделали ревизию, в частности, в Ровно, Луцке, Черкассах, Запорожье, Кривом Роге, Белой Церкви, Очакове и Львове.

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Самым удобным оказался город Львов, хотя там есть над чем поработать. В противовес ему – Запорожье. По словам активистов, работы там непочатый край, но инспекция уже дала первые результаты. Например, в Белой Церкви.

Мы были в центре предоставления социальных услуг, мы утром пришли в нас было мероприятие по презентации проекта, то как мы проверяем. Вечером я захожу в туалет закрываю дверь, а там появился поручень один, смотрю – зеркало опустили, на ступеньках контрастную ленту наклеили,

– рассказал активист Дмитрий Щебетюк.

В каждом городе проверяли госучреждения и популярные заведения. О проблемах сообщали владельцам и чиновникам. Если те обещали решить действующие, то предупредить будущие взялись народные избранники. Они приняли закон, который изменит строительные нормы.

О новых государственных строительных нормах – читайте на сайте 24

По словам инициатора Елены Шуляк, города действительно неудобные, ведь до сих пор все строили по советским нормам еще 50-60-х годов и не учитывали потребности маломобильных групп. Теперь мы будем использовать параметрический метод как в Европе, США и Канаде.

Смотрите видео об удобстве в разных городах Украины: