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      Уникальное приложение для людей с инвалидностью появится в Украине

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      Активисты проверили несколько городов Украины на удобство для маломобильных групп населения. А в декабре 2019 года комфортные места можно будет найти на онлайн-карте в мобильном приложении.

      Активисты сделали ревизию, в частности, в Ровно, Луцке, Черкассах, Запорожье, Кривом Роге, Белой Церкви, Очакове и Львове.

      Важно: С какими испытаниями сталкиваются люди с инвалидностью в Украине

      Самым удобным оказался город Львов, хотя там есть над чем поработать. В противовес ему – Запорожье. По словам активистов, работы там непочатый край, но инспекция уже дала первые результаты. Например, в Белой Церкви.

      Мы были в центре предоставления социальных услуг, мы утром пришли в нас было мероприятие по презентации проекта, то как мы проверяем. Вечером я захожу в туалет закрываю дверь, а там появился поручень один, смотрю – зеркало опустили, на ступеньках контрастную ленту наклеили,
      – рассказал активист Дмитрий Щебетюк.

      В каждом городе проверяли госучреждения и популярные заведения. О проблемах сообщали владельцам и чиновникам. Если те обещали решить действующие, то предупредить будущие взялись народные избранники. Они приняли закон, который изменит строительные нормы.

      О новых государственных строительных нормах – читайте на сайте 24

      По словам инициатора Елены Шуляк, города действительно неудобные, ведь до сих пор все строили по советским нормам еще 50-60-х годов и не учитывали потребности маломобильных групп. Теперь мы будем использовать параметрический метод как в Европе, США и Канаде.

      Смотрите видео об удобстве в разных городах Украины:

       

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Запорожья Приложения
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