Уникальное такси в Харькове: вместе с водителем на вызов приезжает кот – милые фото

Рыжий кот Чай – не просто домашний любимец, но и напарник по работе. Вместе с хозяином Александром уже два года работают в такси. За это время кот-таксист в городе стал настоящей звездой.

Пассажиры специально вызывают кошачье такси, чтобы Чай помурчал на коленях. А еще пушистик свободно гуляет на капоте прямо во время движения.

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Кот – полноценный напарник, который зарабатывает самостоятельно. Отсюда и прозвище Чай – от чаевых.



Журналисты 24 канала прокатились с таксистом-котом

Уникального кота пассажиры обожают. Ждут именно это такси с сюрпризом. Но кое-кому все же не нравится животное в авто.

"По-разному реагируют: 80% пассажиров – довольны, но остальные выступают против", – говорит таксист Александр Зигуля.

Кот спокойно отрабатывает рабочую смену с 9 до 13 часов. Недавно побил рекорд: в пути были 28 часов. И единственное, что может напугать рыжего – это шумный трамвай. Недавно кот даже взялся покорять сеть и вышел в Инстаграм.



Инстаграм-страница кота Чая

Александр хочет сделать Чая самым популярным котом в Украине, и когда-нибудь даже купить новенькое авто и раскрасить его в тигровый принт, чтобы пассажиры точно знали – к ним едет кошачье такси.