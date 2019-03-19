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      Уникальное такси в Харькове: вместе с водителем на вызов приезжает кот – милые фото

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      Рыжий кот Чай – не просто домашний любимец, но и напарник по работе. Вместе с хозяином Александром уже два года работают в такси. За это время кот-таксист в городе стал настоящей звездой.

      Пассажиры специально вызывают кошачье такси, чтобы Чай помурчал на коленях. А еще пушистик свободно гуляет на капоте прямо во время движения.

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      Кот – полноценный напарник, который зарабатывает самостоятельно. Отсюда и прозвище Чай – от чаевых.

      Журналісти 24 каналу прокаталися з таксистом-котом
      Журналисты 24 канала прокатились с таксистом-котом

      Уникального кота пассажиры обожают. Ждут именно это такси с сюрпризом. Но кое-кому все же не нравится животное в авто.

      "По-разному реагируют: 80% пассажиров – довольны, но остальные выступают против", – говорит таксист Александр Зигуля.

      Кот спокойно отрабатывает рабочую смену с 9 до 13 часов. Недавно побил рекорд: в пути были 28 часов. И единственное, что может напугать рыжего – это шумный трамвай. Недавно кот даже взялся покорять сеть и вышел в Инстаграм.

      Інстаграм-сторінка кота Чая
      Инстаграм-страница кота Чая

      Александр хочет сделать Чая самым популярным котом в Украине, и когда-нибудь даже купить новенькое авто и раскрасить его в тигровый принт, чтобы пассажиры точно знали – к ним едет кошачье такси.

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      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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