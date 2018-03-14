Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет

Экранизация эпической драмы Дмитрия Корчинского "Посттравматическая рапсодия" – интеллектуальный арт-хаус по-украински, который вас точно удивит.

Съемочный процесс – рекорд для отечественного кинематографа

10 тонн земли, три лошади, мерседес 1940-х годов и дерево, которое горело, – вот что было из спецэффектов и декораций. Туман и холод дал толчок для правильного настроения актерской игры. Творческая атмосфера вдохновляла работать,

– комментирует Назар Борушок.

Актер Назар Борушок сыграл бойца добробата "Шахтерск" Сашка

Режиссер Павел Когут дебютировал с полнометражным фильмом. Съемки длились три дня по 13-14 часов в киевском павильоне, а на четвертый – в оперном театре. Из госбюджета ни копейки – все на волонтерских началах. Из реквизита – костюмы из киностудии Довженко и аутентичное музейное оружие.

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Латы князя –​ реконструкция лат псковского царя Довмонта

"Посттравматическая рапсодия" – о чем она?

Саша – боец добробата "Шахтерск" – выживает после обстрела под Иловайском. Контуженый, он пробирается к своим. По дороге встречает воинов разных исторических эпох прошлого: Киеворусской эпохи, Гетманщины, махновщины, в конце концов Второй мировой.

Актер Максим Зерко в роли сына Изяслава

Саша группируется с предками и вместе выступает против врагов.

Острые дискуссии об исторической правде между своими же, поэтому поиск истины, интеллектуальная сатира, смех и месть врагам, широкий вечно затуманенный степь и никакой кровавой резни – только кое-что из отснятого.

Владислав Фуковский в роли Петра Иваненко

Меняются главари и поводыри, с течением времени враги становятся союзниками и наоборот, неоднозначность исторических фигур зашкаливает! .. Но есть то, что объединяет украинцев сквозь века ...

Сцена из ватниками из "ОРДЛО"

Так все это была только контузия? Видение? Жаль, что не привиделся кто-то из будущего, я бы расспросил его – как они там воюют с марсианскими москалями,

– говорит Саша, прийдя в себя.

Его скоро повезут в госпиталь в Мариуполь ... Парамедик просит спеть чего-то хорошего. Поет ...

– Ты из какого батальона, брат?

– Из наружной хоругвы великого гетьмана Константина, князя Острожского, брат, - говорит слабым тоном раненый на соседних носилках.

Так заканчивается пьеса ... А извечная борьба нашего народа за вольность продолжается!

Фильм глазами создателей: что кроется в сюжете

Хотелось бы, чтобы все помнили, что мы живем в эпоху победителей и героев, а не мародеров, спекулянтов и барыг. Последних за несколько лет забудут. А герои останутся навсегда. И люди, которые сейчас на фронте возглавляют добровольческие подразделения и ВСУ, ничем не хуже Гонты, Железняка и других героев прошлых веков,

– акцентирует Дмитрий Корчинский.

Слева направо: Тарас Компаниченко, Назар Борушок, Дмитрий Корчинский

"Фильм – не блокбастер. Его следует воспринимать, как концептуальный арт-хаус. Благодаря войне наблюдаем ренессанс украинского кино: все меньше вражеского продукта на экранах, все больше своего. Это не попытка посоревноваться в бюджете или прибыли с большими лентами, которые недавно вышли. А попытка сделать хорошее интеллектуальное кино, в котором точно так же Украина нуждается ", –комментирует актер Виталий Черный.

"Нужно стараться творить высокое искусство, которое соответствует этому великому времени. И мне кажется, что это попытка творить высокий стиль, а не только попсу", –считает лирник Тарас Компаниченко.

И добавляет:

Очень важно, что актеры говорят поэзией. Ну кто сейчас осмелится говорить не на сцене, а в фильме поэзией? Это же катастрофа просто. Мы осмелились, друзья.

Почему актерский состав впечатляет

Символично, что автор сценария Дмитрий Корчинский и актеры Алексей Середюк и Марат Сайфулин в августе 2014-го испытали на себе, что такое – штурм Иловайска.

К съемкам привлекли бойцов добробатов и ВСУ.

Боец Артем Безверхий в роли ватника

Здесь и киборг 81-й десантно-штурмовой бригады Артем Безверхий, и добровольцы "Святой Марии", "Азова" и "Шахтерска" Марат Сайфулин, Андрей Ватолкин, Алексей Середюк, Максим Михайлов, Александр Тищенко, Юрий Горовец, которые воевали в 2014-2015-м.

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Анатолий Пашинин – известный российский и украинский актер – с 2017-го воюет на стороне Украины в составе 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аррата".

Анатолий Пашинин сыграл фельдмаршала Манштейна

Он и Юлия Тайра Паевская – парамедик ASAP – приехали для съемок с фронта. После – на передовую.

Юлия Тайра Паевская единственная не играла роль –​ была в фильме собой

Все держалось на желании принять участие и хорошо провести время. Потому крутая компания собралась: "левые" с "правыми". И все при этом обожали медиков. Кто-то с 2014-го воюет, кто с 2017-го ... Было, о чем поговорить. Приятно, что даже самые маленькие детали фильма правдивые, и слова взвешенные, продуманные. Ни добавить, ни убавить. Получил колоссальное удовольствие. Впоследствии сидели с Тайрой на передке и вспоминали эту работу,

– говорит актер-доброволец.

"Пашинин – единственный, кто получил гонорар. Он требовал миномет. Думаю, москалям тоже понравился подарок на передовой", – иронизирует Корчинский.

Среди профессиональных актеров – выпускники университета им. Карпенко-Карого. Для Назара Борушко главная роль стала настоящим дебютом. Тайра консультировала юношу, как проходит контузия. Говорит: ему профессионализма точно не занимать.

Назар действительно имел показатели раненого или контуженного. Настолько впал в роль, что его тело среагировало. Это мастерство,

– говорит Тайра.

А вот в Нестора Махно перевоплотился скандальный политик, экс-председатель Социалистической партии Илья Кива. Режиссер назвал его украинским Траволтой.

Илья Кива в образе Нестора Махно

"Он такой себе Джон Траволта или Брюс Уиллис. Если кто-то в ближайшее время будет снимать блокбастер о спасении мира, то Кива спокойно может быть его спасителем", – говорит Когут.

"Разрушителем", – шутит Корчинский.

Оригинальность и аутентичность – в музыке и картинке

Музыкальное сопровождение – особое и очень созвучное. Кто, кроме лидера группы "Хорея Козацкая" Тараса Компаниченко, который продолжает лирницкую традицию, мог бы аккомпанировать лучше? Звучали как современные произведения, так и те, что соответствуют историческим периодам, указанным в фильме.

"Вона буде, хай вдавиться люттю Москва,

Ти прости москалів і надгробок постав,

Щоб не вилізли звідти нікуди,

скрізь лише Україна буде",

– слова финального саундтрека Компаниченко на стихотворение Корчинского.

Эмблему разработал известный дизайнер, соавтор бренда "Hunta in UA" Роман Шостя.

Я старался создать оригинальный жанровый продукт, который бы не перерассказывал произведение, а эмоционально его дополнял. Интриговал! Поэтому причудливая фантасмагорическая голова древнего Руського воина, которая вверху превращается в сноп из оружия разных времен и эпох является аллегорией именно на тему борьбы, в которой нам во все времена приходится бороться за свободу! – комментирует Шостя.

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Показы проходят по Украине

2 марта ленту впервые показали в Киеве. Зал "Кинопанорамы" был забитым.

Сняли бесплатно – показываем бесплатно. В марте картину будут демонстрировать в кинотеатрах, дальше будут транслировать на телеканалах, и тогда она попадет в интернет,

– сообщил Корчинский.

Съемочная группа гастролирует по городам Украины. "Посттравматическую рапсодию" уже увидели в Житомире, Одессе, Мариуполе и Черновцах.

Пресс-конференцию дали в Киеве за считанные часы до премьеры​

Новые уточнения показов по городам!

15.03 Ивано-Франковск, "Люмьер", 18:30

16.03 Львов, Львовский киноцентр, 19:00

17.03 Тернополь, Дворец Кино, 20:00

18.03 Кременчуг, городской Дворец культуры, 18:00.

Стало известно, что кино увидит и украинская диаспора.

Фото со съемочной площадки: Артем Гвоздков

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