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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Уникальное зрелище: формирование новой планеты удалось сфотографировать

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Сняли на фото формирование новой планеты
Сняли на фото формирование новой планеты / espreso.tv

Астрономы из Европейской Южной обсерватории (ESО) зафиксировали уникальный кадр – они впервые в истории сфотографировали планету на этапе ее формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду.

Об этом пишет espreso.tv, ссылаясь на ESО.

На фото снята планета PDS 70b в созвездии Кентавра, расположенном в 370 световых годах от Земли.

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Как видно на фото, вокруг темного пятна, за которым скрывается звезда PDS 70, есть протопланетный диск. ЭТО раскаленная материя, из которой и формируется планета PDS 70b. На снимке эта новая планета – яркое пятно справа.

Расстояние от звезды до планеты составляет около 3 миллиардов километров – примерно как от Солнца до Урана. Температура на планете очень высока – около тысячи градусов Цельсия.

Народження зірки

Рождение звезды

Что такое протопланетный диск? Это диск плотного газа, вращающегося вокруг молодой, недавно сформированной протозвезды, из которого впоследствии образуются планеты.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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