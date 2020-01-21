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      Уникальному Музею АТО в Днепре исполнилось три года, – советник премьера Юрий Голик

      18 Читати новину українською
      Юрий Голик

      В 2017 году в Днепре был открыт первый в стране музей, посвященный российско-украинской войне. Через три года Музей АТО остается уникальным в своем роде и приглашает всех на экскурсию в формате 3D.

      Об истории создания музея рассказал в Facebook советник премьер-министра, ранее советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

      "Инициаторами создания музея стали сами участники АТО и волонтеры. Огромная команда создала уникальный музейный комплекс, – вспоминает он. – Много вещей для музея делались бесплатно, на волонтерских началах, людьми, которым не все равно".

      Музей АТО открыл свои двери 23 января 2017 года. Он состоит из четырех зон: уличной экспозиции, посвященной дорогам войны; основного выставочного зала, где собраны истории военных, волонтеров, переселенцев, медиков, капелланов, журналистов; Зал Памяти Героев Днепропетровщины и панорамного кинотеатра с уникальным фильмом в формате 360 градусов.

      За три года музей посетило около 400 тыс. лиц, в том числе – многочисленные иностранные делегации.

      "Послы разных стран, министры иностранных дел, депутаты Европарламента и другие почетные гости после просмотра фильма задавали одинаковый вопрос – как это можно показать нашим народам? Так возникла идея переделать этот фильм в формат виртуальной реальности, чтобы в любом месте планеты можно было его посмотреть", – пишет Голик.

      Режиссером стал ветеран АТО, боец медицинского батальона Евгений Титаренко. Он просмотрел сотни часов документальных записей, чтобы создать получасовой рассказ о войне. Фильм "Днепр – форпост Украины" в англоязычной версии находится в открытом доступе.

      Также к годовщине открытия Музея АТО в Днепре подготовили 3D-тур по музею. Его создателем стал фотограф Дмитрий Малышев.

      "За тридцать минут невозможно рассказать все о таком масштабном комплексе. Обязательно приезжайте в Днепр и посетите Музей АТО", – пригласил Голик.

      Ранее советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, как в 2015 году при Днепропетровской ОГА был создан Центр помощи ветеранам АТО, который стал примером для других областей.

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      Теги: Новости Украины Новости Днепра
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