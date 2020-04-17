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      Уникальные цветные фотографии Киева 1900 года

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      Историческое фото Киева / facebook.com

      Столица Украины – Киев, один из крупнейших и старейших городов Европы. Сегодня Киев – это метро, современные многоэтажки, автомобили. 24 канал предлагает вспомнить, как выглядел Киев 120 лет назад.

      Уникальные фотографии столицы Украины были сделаны в 1900 году.

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      Подол – это историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников.


      Подол в 1900 году / Фото: Facebook

      Крещатик – это главная улица города Киева, которая расположена в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина улицы – 1,3 километра.


      Крещатик в 1900 году / Фото: Facebook

      Почтовая площадь – это площадь в Подольском районе города Киева, местность Подол.


      Почтовая площадь в 1900 году / Фото: Facebook

      Студенческая столовая Политехнического института и Церковь Марии Магдалины на Шулявке / Фото: Facebook


      Первый храм в Киеве, как он выглядел в 1900 году / Фото: Facebook

      Гидропарк – парк в Киеве, расположенный на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.

      Гидропарк в 1900 году / Фото: Facebook

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Киева История
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