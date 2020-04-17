Уникальные цветные фотографии Киева 1900 года
Столица Украины – Киев, один из крупнейших и старейших городов Европы. Сегодня Киев – это метро, современные многоэтажки, автомобили. 24 канал предлагает вспомнить, как выглядел Киев 120 лет назад.
Уникальные фотографии столицы Украины были сделаны в 1900 году.
Читайте также С кем и против кого воевали украинцы в Первой мировой войне
Подол – это историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников.
Подол в 1900 году / Фото: Facebook
Крещатик – это главная улица города Киева, которая расположена в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина улицы – 1,3 километра.
Крещатик в 1900 году / Фото: Facebook
Почтовая площадь – это площадь в Подольском районе города Киева, местность Подол.
Почтовая площадь в 1900 году / Фото: Facebook
Первый храм в Киеве, как он выглядел в 1900 году / Фото: Facebook
Гидропарк – парк в Киеве, расположенный на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.
Читайте также
-
Борьба с последствиями COVID-19: в ЕС создадут фонд поддержки бизнеса на 25 миллиардов евросегодня , 03:04
-
Прогноз погоды на 17 апреля: в Украине будет тепло и солнечносегодня , 06:30
-
Как отпраздновать Пасху дома: веселое видеосегодня , 06:20
-
Изменения к регламенту Верховной Рады и штурм магазина в Мариуполе – Гуд найт Юкрейнсегодня , 00:04
-
Если в церковь пойдут 11% украинцев – это 3 миллиона, – руководитель соцгруппы "Рейтинг"16 апреля , 23:38
-
Думаю, до конца апреля мы получим помощь от МВФ, – Герус16 апреля , 23:37