Уникальные цветные фотографии Киева 1900 года

Столица Украины – Киев, один из крупнейших и старейших городов Европы. Сегодня Киев – это метро, современные многоэтажки, автомобили. 24 канал предлагает вспомнить, как выглядел Киев 120 лет назад.

Уникальные фотографии столицы Украины были сделаны в 1900 году.

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Подол – это историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников.



Подол в 1900 году / Фото: Facebook

Крещатик – это главная улица города Киева, которая расположена в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина улицы – 1,3 километра.



Крещатик в 1900 году / Фото: Facebook

Почтовая площадь – это площадь в Подольском районе города Киева, местность Подол.



Почтовая площадь в 1900 году / Фото: Facebook

Студенческая столовая Политехнического института и Церковь Марии Магдалины на Шулявке / Фото: Facebook



Первый храм в Киеве, как он выглядел в 1900 году / Фото: Facebook

Гидропарк – парк в Киеве, расположенный на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.

Гидропарк в 1900 году / Фото: Facebook