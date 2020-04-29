Уникальные фото: как менялся Одесский порт с 1917 года до сегодня

Один из крупнейших украинский морских портов – это "Одесский морской торговый порт". 24 канал предлагает вспомнить, как менялся и перестраивался порт с 1917 года.

Историю Одесского порта можно разделить на ряд этапов, связанных какой-то эпохой. В начале ХХ века основным средством механизации в порту была сила людей и лошадей, сообщает 24 канал.

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До 1917 года всего в порту насчитывалось 9 кранов. Отсутствовали канализация, освещение, водопровод и заградительные сооружения. Из-за отсутствия современной на то время техники и быстрого развития, порт имел высокую аварийность судов, массовые случаи порчи грузов и длительные непроизводительные простои в работе.



Одесский порт в 1917 году / Фото: old.odessa.ua

В 1941 году портом руководил капитан 1-го ранга Пахом Макаренко и под его руководством за первые 10 дней войны порт стал на военные рельсы. Во время войны Одесский порт выполнил две основные задачи: с одной стороны он был единственной артерией, которая питала и фронт и город всем необходимым, с другой стороны он был вовлечен, как основное звено в выдающейся военной операции Великой Отечественной войны по эвакуации войск из огневых рубежей (два дня враг не знал, что окопы пустые).



Порт в 1917 – 1941 годах / Фото: old.odessa.ua

После освобождения города от фашистов, несмотря на колоссальные разрушения и потери, порт заработал 7 октября 1944 года. На Одесский порт ежедневно сбрасывалось от 50 до 250 артснарядов, до 14 авианалетов в дневное время. Из 35 портальных кранов – 24 были отвезены, а другие нуждались в капитальном ремонте.



Одесский порт во времена Второй мировой войны / Фото: old.odessa.ua

В 1989 году Одесским портом была достигнута первая высшая отметка грузооборота за всю историю – 31,05 миллиона тонн. Впоследствии, в XXI веке этот рекорд был побит.



Порт в 1944 – 1991 годах / Фото: old.odessa.ua

С 1991 года Одесский порт начал довольно стремительно развиваться. Например, в 1996 году состоялась реконструкция морского вокзала с пассажирским комплексом. Уже в 2001 году появился мини-элеватор. А в 2008 году был достигнут третий рекорд грузооборота порта – 34,5 миллиона тонн.



Развитие порта с 1991 года / Фото: old.odessa.ua

Сегодня Одесский порт – это один из крупнейших морских портов с общей годовой пропускной способностью до 40 миллионов тонн.



Одесский порт сегодня / Фото: tourister