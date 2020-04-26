Уникальные фото Львова в 1900-х годах

Львов – это культурная столица Украины. Докарантинний Львов – это большой поток туристов из разных уголков мира, разная архитектура и исторические места. 24 канал предлагает ознакомиться с видами старого Львова, которые были сделаны в 1900 годах.

Уникальные и интересные фотографии – как выглядел город Льва 120 лет назад опубликовал 24 канал.

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В 1772 – 1914 годах Львов находился в составе Австрийской (потом Австро-Венгерской) империи.

Улица Подвальная – улица на границе Галицкого и Лычаковского районов Львова. Первое упоминание о ней было еще в 1801 году, но тогда она имела название – "На валу".



Львов, улица Подвальная 1905 год / Фото: photo-lviv.in.ua

Пороховая башня – единственная оборонительная башня, сохранившаяся до нашего времени. Она входила в третью линию обороны города. Ее построили из камней старого Городского арсенала.



Пороховая башня и трамвай, 1910 год / Фото: lvivcenter.org



Школа Львова / Фото: lvivcenter.org

Львовской оперный театр – находится на площади Свободы. Строительство театра началось в 1897 году, а для посетителей его открыли в 1900 премьерой лирико-драматической оперы "Янек" Владислава Желенського – о жизни карпатских верховинцев.



Проспект Свободы после построения Оперного театра / Фото: photo-lviv.in.ua



Костел святого Николая, 1900 год / Фото: lvivcenter.org