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      Уникальные возможности для стажировки в НАТО: для кого и какие программы предлагает Альянс

      Фактор безопасности - Читати новину українською

      НАТО – это союз 30 демократических стран, который более 70 лет обеспечивает их безопасность. Кроме того – это возможность для молодых людей использовать образовательные программы Альянса для самореализации: от стажировки в штаб-квартире для студентов до обучения бывших военных.

      Шансы удовлетворить свои образовательные амбиции имеют все, кто стремится способствовать безопасности в мире. Какие именно – узнавали журналисты "Фактора безопасности" на 24 канале.

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      Североатлантический альянс ежегодно приглашает на стажировку студентов и выпускников университетов. Будущие графические дизайнеры, журналисты, библиотековеды и переводчики имеют уникальную возможность в течение 6 месяцев увидеть изнутри, как работает самая мощная организация по безопасности в мире. А еще – получить опыт работы в международной команде и узнать больше о деятельности Альянса.

      Молодежный центр НАТО

      С 1996 года НАТО активно привлекает молодежь к своей деятельности. Тогда общественная организация Ассоциация Атлантического договора основала молодежный центр. Его задача – наладить диалог с молодежью и помочь ей понять, чем занимается НАТО.


      Молодежный центр НАТО / Скриншот из видео

      Чтобы помочь молодежи лучше понять, как работает НАТО, в YATA применяют игровые методы. Во время семинаров ребята моделируют принятие решений в Альянсе. Так развивают личные лидерские навыки и делятся друг с другом уже накопленным опытом.

      Школьники в Альянсе

      В Норфолке, что в американском штате Вирджиния, сотни учащихся средних школ из всех стран-членов НАТО пытаются воссоздать модель управления. Дети решают, как дать отпор реальным угрозам, которым сегодня противостоит Альянс.


      Школьники решают реальные угрозы миру в Виржинии / Скриншот из видео

      Офицеры НАТО всячески помогают школьникам: рассказывают о национальных особенностях каждой из стран Альянса и об имеющихся военных ресурсах. Школьники, которые оригинальнее всего решат проблему, получат грант на обучение в выбранном ими университете.

      Подготовка военных

      Гарантировать мир в мире невозможно без достойной подготовки военных. Поэтому в НАТО выдвинули целый ряд программ для обучения и повышения квалификации армейцев.

      В таких инициативах участвует и Украина. Еще в 2014 году наша страна начала сотрудничество с НАТО по программе DEEP – совершенствование военного образования. Благодаря проекту, студенты украинских военных университетов могут освоить курсы лидерства, психологической подготовки, изучать иностранные языки и развивать навыки управления.


      Представители НАТО посещают украинские военные заведения / Скриншот из видео

      Обучение происходит по стандартам НАТО. В программе – 4 уровня подготовки:

      • базовый,
      • средний,
      • повышенный,
      • высший.

      Применяют и метод компьютерного симулирования. Кроме того, представители Альянса регулярно посещают украинские военные учебные заведения и делятся собственным опытом с нашими армейцами.

      НАТО помогает всем странам-партнерам повысить качество военного образования. На территории государств Альянса созданы специальные учебные центры. Каждый имеет свою специализацию: от повышения совместимости между войсками до борьбы против терроризма.


      Учебные центры НАТО / Скриншот из видео

      Центры устраивают семинары и круглые столы для обсуждения насущных проблем безопасности, вводят стажировки и учебные курсы, в том числе и для украинских военных.

      Сотрудничество с Украиной в области образования

      Еще одно важное направление сотрудничества НАТО и Украины в области образования – программа профессиональной подготовки, которую начали в 2005 году. Благодаря этому проекту могут улучшить профессиональные навыки гражданские работники отрасли безопасности и обороны. В рамках программы – тренинги, ориентированные на поддержку реформ на пути к стандартам Альянса, обучение лидерству и принятию решений.

      Обратите внимание Самые масштабные маневры НАТО: как проходили учения под руководством США

      Кроме обеспечения коллективной обороны, НАТО – это еще и глобальный форум для общения и культурного обмена между странами, повышения знаний не только военных, но и гражданских. А катализатором важных изменений в мире является молодежь. Чем больше будущие лидеры знают о проблемах безопасности сегодня, тем больше имеют возможностей изменить свою жизнь и страну уже завтра.

      Больше – смотрите в программе.

      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Украины Новости США НАТО Образование Фактор безопасности
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