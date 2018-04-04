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Уникальный кадр: "Хаббл" сделал снимок самой отдаленной звезды

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"Хаббл" сделал снимок самой отдаленной звезды / newatlas.com

Благодаря редкому космическому явлению космический телескоп "Хаббл" сумел зафиксировать наиболее удаленную отдельную звезду за всю историю наблюдений.

Об этом пишет tehnot.com.

Звезда размещена примерно в 9 миллиардах световых лет от Земли. "Хабблу" удалось снять эту звезду благодаря гравитационному линзованию, которое усиливает слабое свечение звезд.

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"Впервые мы видим индивидуальную нормальную звезду – не сверхновую, не гамма-всплеск, а единую стабильную звезду на расстоянии в девять миллиардов световых лет. Эти линзы – удивительные космические телескопы", – рассказал один из соавторов исследования, профессор астрономии университета в Беркли Алексей Филиппенко.

Что такое гравитационное линзование? Это естественное явление, которое усиливает свет удаленных объектов благодаря огромной гравитации скопления галактик, которая размещена между объектом и наблюдателем.

Что такое сверхновая? Это звезда, которая внезапно увеличивает свою светимость в миллиарды раз (на 20 звездных величин), а иногда и больше. Во время максимальной вспышки сверхновая излучает столько же света, сколько его излучают миллиарды звезд вместе. Это самая яркая из известных звезд, ее светимость может быть такой же, как и у целой галактики, а иногда даже превышает ее.

Теги: Космос Техно
Источник: 24 Канал
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