Уникальный курорт Куяльник хотят возродить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения".

По своему потенциалу лиман относится к уникальным природным объектам. Рапа, иловые грязи и хлоридно-натриевая минеральная столовая вода Куяльницкого лимана имеют высокие лечебные свойства. Еще в 19 веке на его берегах было построено множество больниц. Сейчас возле водоема также расположена здравница, где лечат от заболеваний широкого спектра.

Идея возродить уникальную здравницу принадлежит губернатору Одесской области Максиму Степанову. В апреле 2018 года он обратился к руководителям фракций Верховной Рады с призывом поддержать законопроект о присвоении Куяльнику статуса курорта государственного значения, разработанный в Одесской областной государственной администрации.

"Такие изменения помогут сохранить и рационально использовать уникальные лечебные ресурсы водоема. Кроме того, приведут к росту инвестиционной привлекательности уникальной территории, которая по своим свойствам не уступает израильскому Мертвому морю", – отмечает Максим Степанов.

Поддержала инициативу и выступила автором законопроекта народный депутат фракции "Самопомич", председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной зоны Анна Романова.

Статус курорта государственного значения поможет возродить Куяльник. Это откроет перспективы для развития оздоровительного туризма в регионе, а также для инвестиций в рекреационную инфраструктуру", – уверена Романова.