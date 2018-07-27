Уникальный замок Волыни показали с высоты: сказочные фото

На Волыни стоит одна из первых бастионных сооружений Украины – Олицкий замок, который заложили еще в 1564 году для старинного рода литовских князей Радзивиллов.

Об этом пишет Ukraїner.

Сейчас в замке функционирует Волынская областная психиатрическая больница №2. Здание начали использовать как больницу с середины 50 годов прошлого века.

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Олицкий замок выполнял оборонительную функцию. Он выдержал множество длительных осад татар, шведов, казаков, солдат Петра I.

Сооружение пострадало от мародерства в Первую мировую войну – многочисленные коллекции памятников, уникальной мебели и гобеленов были разграблены или вывезены в Россию. Дворец восстановили и замок служил резиденцией потомкам князей до 1939 года, когда был арестован последний ординатор Олыки Януш Радзивилл.

Во Второй мировой войне замок снова был разграблен красными воинами. Много ценных книг, среди которых инкунабулы (изданы в Европе до 1501 года) солдаты зимой 1941 года просто сожгли, потому свирепствовали морозы.