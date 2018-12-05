Унижает достоинство, – адвокат объяснил, почему Янукович не выступил с последним словом на суде

В среду утром, 5 декабря, началось 89-е заседание суда по делу о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича, на котором последнего, как и накануне, не было. На этот раз якобы из-за болезни.

Адвокат Александр Байдык заявил, что Янукович хочет сообщить новые обстоятельства дела, передает корреспондент 24 канала из зала суда.

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Однако пока он не может приехать на судебное заседание из-за состояния здоровья и выступить, потому что мол заболел тяжелой длительной болезнью.

В связи с этим сторона защиты просила приостановить рассмотрение производства на время лечения Януковича. А допрос адвокаты предлагали проводить с Израиля.

Судья Девятко ходатайство отклонил. Кроме того заявил, что право Януковича на последнее слово считается реализованным, а он им не воспользовался. На это адвокат Байдык ответил, что последнее слово с больничной койки унижает достоинство подзащитного.

Напомним, Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Документ, который это удостоверяет, адвокат президента-беглецы Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Так, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Но и 5 декабря Янукович промолчал.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.