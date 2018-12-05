11:42
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Унижает достоинство, – адвокат объяснил, почему Янукович не выступил с последним словом на суде

      157 Читати новину українською
      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / ТАСС

      В среду утром, 5 декабря, началось 89-е заседание суда по делу о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича, на котором последнего, как и накануне, не было. На этот раз якобы из-за болезни.

      Адвокат Александр Байдык заявил, что Янукович хочет сообщить новые обстоятельства дела, передает корреспондент 24 канала из зала суда.

      Читайте также: Красногвардеец Янукович: странные плакаты с президентом-беглецом заполонили Мариуполь

      Однако пока он не может приехать на судебное заседание из-за состояния здоровья и выступить, потому что мол заболел тяжелой длительной болезнью.

      В связи с этим сторона защиты просила приостановить рассмотрение производства на время лечения Януковича. А допрос адвокаты предлагали проводить с Израиля.

      Судья Девятко ходатайство отклонил. Кроме того заявил, что право Януковича на последнее слово считается реализованным, а он им не воспользовался. На это адвокат Байдык ответил, что последнее слово с больничной койки унижает достоинство подзащитного.

      Напомним, Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Документ, который это удостоверяет, адвокат президента-беглецы  Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Так, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Но и 5 декабря Янукович промолчал.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

      Теги: Новости Украины Судьи Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      ПАСЕ: Тимошенко и Луценко необходимо официально признать политзаключенными
       21 февраля 2013 , 21:02 8
      Непогода в Луцке: затоплены зоопарк, 9-этажки, повалены деревья (Фото)
       31 июля 2013 , 09:17 3
      В США продают гиперкар Pagani Huayra BC с украинским флагом
       6 августа , 11:40
      89-летний немецкий фанат, который пережил плен в донецких шахтах, хочет вернуться в Украину с командой Коноплянки
       16 сентября , 14:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук