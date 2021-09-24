Для подтверждения своих слов, мать одного из малышей обнародовала аудиозапись смартчасов своего ребенка. Позже эту ситуацию прокомментировали в Департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра.

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Обнародовали нарезку аудио

В общем запись длится 10 минут. В ней собрали много моментов, где на детей ругаются или вообще унижают. Особенно показателен момент, где детей спрашивают имя известного поэта.

Сначала воспитательница говорит "Тарас Григорьевич...", однако дети молчат пока им не подскажут. Впоследствии все малыши по очереди начали повторять фамилию Шевченко, однако услышали в ответ крик "Все, закрыли рот!".

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Женщина, которая обнародовала запись, уже забрала своего малыша из этого учебного заведения. Однако она отметила, что переживает за судьбу других детей, которым каждый день травмируют психику.

Пообщались с директором садика

Представительница департамента гуманитарной политики Оксана Турчина рассказала, что управление образования рассмотрело жалобу Днепрянки и предоставило письменный ответ. Также уже пообщались по инциденту с директором этого детского сада.

Ее заставили написать письменное объяснение такому поведению своих подопечных. Теперь руководитель должен усилить контроль, чтобы предотвратить любое проявление физического или психологического насилия.

Похожее событие недавно

3 сентября сообщили, что в одном из частных детских садов Одессы мальчик пожаловался на избиение. Воспитательница якобы наказала его ударами за то, что пел вместо обеденного сна.

Администрация заведения не только не имела никакого желания разбираться в ситуации, но и покрывала воспитательницу. Поэтому никто даже не надеялся, что злоумышленницу накажут.