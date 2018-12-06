Уолкер пригрозил России давлением, если та не вернет украинских моряков к Рождеству

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер заявил, что Россия должна вернуть захваченных украинских моряков к Рождеству или Новому году.

Об этом Уолкер сказал в интервью "Голосу Америки".

Он отметил, что США рассматривают усиление давления на Россию в связи с задержанием украинских моряков, но выразил надежду, что РФ немедленно вернет всех задержанных к зимним праздникам.

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Они должны освободить моряков. Сделать это, как жест доброй воли перед Рождеством, перед Новым годом, вернуть моряков домой, вернуть судна... Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (русские) прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их (моряков),

– сказал спецпред Госдепа.

Уолкер напомнил, что некоторые европейские союзники США говорили о вероятности ведения новых санкций против России или усиление существующих: "Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим".

"Россия должна восстановить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Территории обеих стран входят в Азовское море. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. И Россия должна к этому вернуться", – отметил спецпред Госдепа.

Напомним, Курт Уолкер также заявил, что в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут быть отключенными от SWIFT – международной системы передачи финансовой информации.

Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе?



25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.