16:42
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Уолкер пригрозил России давлением, если та не вернет украинских моряков к Рождеству

      113 Читати новину українською
      Курт Уолкер заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков к Рождеству
      Курт Уолкер заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков к Рождеству / 24 канал

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер заявил, что Россия должна вернуть захваченных украинских моряков к Рождеству или Новому году.

      Об этом Уолкер сказал в интервью "Голосу Америки".

      Он отметил, что США рассматривают усиление давления на Россию в связи с задержанием украинских моряков, но выразил надежду, что РФ немедленно вернет всех задержанных к зимним праздникам.

      Читайте также: Агрессия РФ на Азове: свежие новости о состоянии и условиях содержания раненых украинских воинов

      Они должны освободить моряков. Сделать это, как жест доброй воли перед Рождеством, перед Новым годом, вернуть моряков домой, вернуть судна... Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (русские) прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их (моряков),
      – сказал спецпред Госдепа.

      Уолкер напомнил, что некоторые европейские союзники США говорили о вероятности ведения новых санкций против России или усиление существующих: "Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим".

      "Россия должна восстановить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Территории обеих стран входят в Азовское море. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. И Россия должна к этому вернуться", – отметил спецпред Госдепа.

      Напомним, Курт Уолкер также заявил, что в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут быть отключенными от SWIFT – международной системы передачи финансовой информации.

      Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе?

      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости США Новости России Курт Волкер Санкции Украинцы в плену РФ Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      сегодня , 16:15 Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      Анастасія Кримова 3028
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сегодня , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1665
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      5 декабря , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      488
      "Скромні" володіння несвятих отців
      сегодня , 15:00 "Скромні" володіння несвятих отців
      Дмитро Снєгирьов 1359
      Фигурант коррупционных скандалов Остапюк хочет вернуться в Укрзалізницю
      сегодня , 14:43 Фигурант коррупционных скандалов Остапюк хочет вернуться в Укрзалізницю
      39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук