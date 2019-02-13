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      "Упадет или не упадет": когда начнут ремонтировать Шулявский мост в Киеве

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      Шулявский мост в столице уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Обещания о его реконструкции киевляне слышали от трех мэров, однако даже после его частичного обвала в 2017 году ремонтные работы так и не начали.

      Почему мост нужно немедленно ремонтировать

      Грузовым автомобилям въезд на мост запрещен, и несмотря на это они все равно иногда на него заезжают. Такой нагрузки Шулявский путепровод может просто не выдержать.

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      В часы пик здесь постоянно пробки, в них ежедневно стоит и общественная активистка Ирина Головатенко.

      Ямы, которые появляются, притормаживают движение. Кроме того, что мост узкий и в аварийном состоянии, из-за него образуются огромные пробки,
      – отметила она.

      Транспортный эксперт Виктор Петрук отметил, что отдельные элементы моста – в неработоспособном состоянии. Это означает, что эксплуатировать его нельзя, пояснил он. И добавил: "Ждем: либо упадет, либо не упадет".

      Обвал моста в 2017 году

      Ровно два года назад Шулявский мост уже падал. 27 февраля 2017 года обломки путепровода обвалились на автомобили, припаркованные под ним. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил аварию тем, что "мост устал".

      Обвал Шулявського мосту

      К счастью, во время обвала в 2017 году людей под Шулявским мостом не было

      Кличко уволил своего заместителя по вопросам транспортной инфраструктуры, и аварийный мост до сих пор стоит на подпорках. В КГГА заверили, что этого достаточно, чтобы он не рухнул снова.

      Как реагирует городская власть

      Демонтаж моста постоянно откладывают. Реконструкцию должны были начать еще в ноябре 2018 года, затем перенесли на январь 2019 года, но и тогда ее не начали. Во-первых, мешает цех завода "Большевик", о его сносе еще не договорились с Фондом госимущества. Во-вторых, не хватает денег, ведь проект стоит 830 миллионов гривен.

      И в мэрии отметили, что деньги на строительство от государства вот-вот поступят и пообещали начать работы уже 15 марта. Реконструкция продлится полтора года. Автомобили в это время будут двигаться в объезд прилегающими улицами, Гарматной и Выборгской.

      Шулявський міст в Києві

      В КГГА показали, как выглядит проект реконструкции путепровода

      Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал, что вместе с коллегами сравнивали, что будет, если на месте Шулявской развязки реализовать одноуровневый перекресток со светофором. Он пояснил, что среднее время поездки увеличится, однако не критично – на секунды.

      Поэтому пока городские власти ищут деньги на ремонт, мост могли бы просто закрыть, чтобы не случилось беды, и обустроить обычный перекресток.

      СОБЫТИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ВОКРУГ ШУЛЯВСЬКОГО МОСТА В КИЕВЕ
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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Киева Строительство Шулявский мост КГГА Ремонт
      Источник: 24 канал
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