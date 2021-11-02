Это произошло во второй половине дня 2 ноября. Оборвались провода на проспекте Богдана Хмельницкого.
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Назвали виновного в инциденте
Это произошло из-за действий водителя-ученика, который в этот момент управлял троллейбусом. Он уклонился от контактной сети и отошли приемники напряжения. Это привело к тому, что порвалась растяжка.
Место, где произошла эта авария / Фото "Днепр оперативный"
Впоследствии в эту растяжку въехала легковушка, которая потянула проволоку за собой. Как следствие, на здание рядом рухнула электроопора.
Момент обрыва электросети: смотрите видео
Какие осложнения движения появились
После того, как это произошло, на проспекте образовалась пробка. Он тянется от улицы Титова до развилки. Также в результате инцидента изменили несколько троллейбусных маршрутов:
- №19 ездит по сокращенному маршруту. А именно Тополь-3 – площадь Космическая;
- №9 не ходит, а все троллейбусы "перекинуты" на №8;
- Кольца "А" и "Б" ездят от Космической площади до улицы Титова. Там они разворачиваются и едут от кольца А к площади Космическая.
Ориентировочное время окончания ремонта сети – 18 часов. После этого привычные маршруты возобновятся.
Очевидец рассказал о образовавшейся пробке: смотрите видео