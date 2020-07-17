В Макаровском районе Киевской области упал легкомоторный самолет, принадлежащий учебной школе Aviation Group. В результате возник пожар. К счастью, ни погибших, ни пострадавших в результате инцидента нет.

Подробнее о падении легкомоторного самолета на Киевщине

Инцидент произошел 17 июля после 16:00 возле села Наливайковка. О падении поступила информация в ГСЧС в 16:20, сообщают спасатели в фейсбуке.

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В момент падения в самолете находились два человека. К счастью, они выжили и сейчас угрозы их жизни нет. Также нет других погибших или пострадавших в результате этой аварии.

В 16:40 возгорание самолета удалось ликвидировать. На месте от ГСЧС работали 10 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Похожий инцидент в Турции

В ночь на 16 июля в турецкой провинции Ван разбился самолет Службы безопасности. В целом семь человек погибли в результате авиакатастрофы: двое из них были пилотами, остальные пять – сотрудниками полиции.

Известно, что судно выполняло разведывательную миссию в провинциях Хяккари и Ван, что возле границы с Ираном и Иракским Курдистаном. Но уже поздно вечером самолет исчез с радаров.

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Так, самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен 15 июля в 18:34, но сигнал на радаре и связь с ним были потеряны после того как экипаж выполнил свои обязанности и вышел на связь с аэропортом Ван Ферит Мелен для снижения.