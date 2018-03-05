Упал и ударился головой о бордюр: школьника ударило током во время посадки в троллейбус

В Чернигове 11-летнего мальчика ударило током, когда он заходил в троллейбус. Сейчас он находится в реанимации, а медики диагностировали подростку электротравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Черниговской области.

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Как рассказывают правоохранители, к ним поступило сообщение, что в реанимационное отделение Черниговской областной больницы с электротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен 11-летний житель областного центра.

"Установлено, что мальчика ударило током на остановке общественного транспорта во время посадки в троллейбус. Мальчик коснулся двери при посадке и получил поражение электрическим током. В результате пострадавший упал и ударился головой о бордюр", — добавляют в полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство по части статьи о выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств на срок до трех лет или без такового.